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酒店妹接客遭下藥「失魂變了人」　身體全不明瘀青

八大行業遭到政府強制歇業，有小姐為負擔家中經濟重擔轉而「下海」謀生，不料遭酒客下藥毆打，高雄酒店幹部小優提及小姐的境遇，言談中充滿不捨。（圖／宋岱融攝、讀者提供）

▲八大行業遭到政府強制歇業，有小姐為負擔家中經濟重擔轉而「下海」謀生，不料遭酒客下藥毆打，高雄酒店幹部小優提及小姐的境遇，言談中充滿不捨。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新冠肺炎本土疫情自五月中旬爆發以來，餐飲和旅遊等內需產業幾乎停止營運，即使7月27日疫情警戒調降至第二級，部分民生經濟活動逐步恢復，然而「八大行業」依舊被禁止營業，小姐們眼見復業無期，家庭陷入困頓，有人被迫只好下海賺皮肉錢，有人遠走海外謀生，卻自此音訊杳無。

新冠肺炎大流行影響人心惶惶，除了出口業維持運作外，百工百業生意幾乎都受到波及，雖然政府陸續展開紓困與振興行動，然而救助杯水車薪，各行業都傳出撐不住而紛紛倒閉，甚至疫情「解封」已經降了2個多月，仍有許多行業不能開業。依據中央定義的八大行業涵蓋為夜店、舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱及三溫暖業。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示，越是無法戴口罩、維持社交距離的行業，解封的速度就會愈慢；八月份時陳時中更坦言，在生活和防疫之間取得平衡「是一個很困難的題目」，他強調，疫情更穩定、疫調更清楚，才會開始考慮開放營業，對「八大行業真的很抱歉」。

衛福部長陳時中六月時端出一次性1~3萬元的急難紓困金，但對於停業長達四個月的酒店從業人員來說杯水車薪。（圖／行政院提供）

▲衛福部長陳時中六月時端出一次性1~3萬元的急難紓困金，但對於停業長達四個月的酒店從業人員來說杯水車薪。（圖／CTWANT提供）

九月初，陳時中再次強調，疫苗覆蓋率要達六成才考慮開放；上週指揮中心終於鬆口，將審核經濟部提出的八大業別防疫指引。南部知名酒店幹部小優（化名）向本刊抱怨說，「政府對各行業進行現金紓困，但二個多月以來我們這群從業人員就像『疫情中被遺忘的孤兒』，似乎沒有人想到我們背後也有家庭、子女要養，大家同樣都有一張口要吃飯，為何政府不給人一條生路？」

「就因為八大行業向來被視為賤業、被標籤化，就被拋在陰暗角落沒人搭理，性別、種族、宗教不都講究平權嗎？為何行業貴賤那麼清楚？」小優愈說愈氣憤，一長串的疑問忍不住從嘴裡噴出。她說，外界總看到酒店五光十色與小姐奢華的行頭，坦白說每個行業裡從業人員有不同的價值觀，但如果有選擇，誰願意在酒池和麥克風裡討生活，還得忍受酒醉的客人突然拋過來的酒瓶，小姐們生活日夜顛倒、飲酒過量致病，幹部禮酒客簽帳跑單跳樓，這些難堪的情節每天都在上演。

「就是因為本身謀生技能有限，一旦家庭經濟有變故或親人患有慢性疾病者、單親媽媽，在壓力下就被迫選擇這項門檻較低的行業。」小優想起最近店裡一名26歲的小姐「花花」，單親育有一子，為支應生活開銷，六月份由經紀人仲介到國外「發展」，宣稱可以免費打疫苗，還包吃包住，實際上是以觀光的名義出國，一落地才發現國外也限制八大營業，之後她就被當地的經紀人轉到私人場所接客，六月中我們就斷聯了，這個行業有時不得不接受這樣的風險，我很擔心她現在的安危。

經濟部上週研擬延長八大行業紓困方案，約有3萬勞工受惠，然而多數酒店小姐大多沒有在固定店家保勞保，復業前仍無解經濟困頓。（圖非當事人）（圖／宋岱融攝）

▲經濟部上週研擬延長八大行業紓困方案，約有3萬勞工受惠，然而多數酒店小姐大多沒有在固定店家保勞保，復業前仍無解經濟困頓。（圖／非當事人／CTWANT提供）

另一名23歲的酒店小姐「小西」和媽媽兩人相依為命，媽媽是新住民，她是家中唯一的經濟來源，先前在店內只「賣笑不賣身」，但疫情開始後斷了生計，她為了每個月扶養母親，基本開銷至少三萬元，被迫轉向到私人住所接客，有一次在高雄旗山偏遠地區，喝酒後被下藥迷昏，隔天從額頭、手肘到大腿都是不明瘀青，「她打給我的時候整個人失魂，像變了個人，渾然不知去了哪裡、做了什麼，還直喊說要去被車撞。」和小西情同姐妹的「喵喵」回憶起友人這段經歷時語氣顫抖，眼神中盡是恐懼。

小優說，店裡過去一直配合政府，落實實名制、定期消毒等防疫措施，但復業遙遙無期的處境之下，不少家境或經濟困難的從業小姐不得不轉地下化謀生路，不僅無助於防疫，私人場所不比酒店有安全人員管制，造成更多的社會安全問題。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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