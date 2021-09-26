陳時中透露「口罩鬆綁規劃」　戶外、室外能保持社交距離優先解禁

▲陳時中透露口罩鬆綁規劃。（圖／翻攝自指揮中心直播畫面）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，降級規劃是「大家一起」，但口罩不會成為鬆綁項目之一。陳時中今（26）日再說明，專家建議全面不戴口罩，並非很中肯的講法，但在室外、戶外等無法使用口罩的場合，應該可以先行鬆綁。

有醫師提到，疫苗施打率達到8成，外出就可不用戴口罩。陳時中回應，這些都是假設性說法，現行狀態還是希望在必要時戴好口罩，但疫苗施打到一定程度，某些場合像是戶外能保持社交距離等處，就可以不用戴口罩，而有不特定接觸者的室內空間，則不在鬆綁範圍。

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陳時中進一步表示，近日台灣疫情趨緩，一週只有兩名新增個案，但國際疫情不容小覷，新加坡連續4天新增了1500多名個案，南韓在中秋連假後疫情也大爆發，「大家看到這個疫情非常厲害，我們還是要審慎以對」。

陳時中昨日在記者會上提到，雖然北部有零星個案，但不是大爆發的型態，所以還是會朝全國一致來做。至於被問到降級口罩是否可能成為鬆綁項目之一？陳時中秒回，「不會！」更補充全面戴口罩是非常重要的防疫戰略。

陳時中今更強調，未來與病毒共存是一種心理建設，但行政單位還是朝著「清零」來做，須透過詳實疫調，把病人調查後予以隔離治療，並及時匡列接觸者，「我們當然希望清零，但一旦有大規模傳播，就要經過一段時間才能做到。」