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國民黨黨主席暨21全黨代表選舉　朱立倫台南得票率53.24％

▲中國國民黨黨主席暨第21屆全國黨代表，25日選舉結果出爐，在台南市的部分，黨主席的投票率49.25％，朱立倫得票數6607張，得票率53.24％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中國國民黨黨主席暨第21屆全國黨代表，25日選舉結果出爐，在台南市的部分，黨主席的投票率49.25％，朱立倫得票數6607張，得票率53.24％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國國民黨黨主席暨第21屆全國黨代表，25日選舉結果出爐，在台南市的部分，黨主席的投票率49.25％，投票結果分別為：1號江啟臣得票數1965張，得票率15.83％、2號卓伯源得票數245張，得票率1.98％、3號張亞中得票數3593張，得票率28.95％、4號朱立倫得票數6607張，得票率53.24％。

國民黨南市黨部主委莊占魁表示，依據全台各地黨主席投票結果統計，由朱立倫獲得最高票，本次是台南市黨部人力精簡後，首次各區均設有投票所的黨職選舉，莊占魁非常感謝黨內先進的支持與投入，讓選務工作順利圓滿完成，希望這些新科黨代表能克盡黨員代言人的職責，讓國民黨改革的腳步能持續前進。

莊占魁指出黨代表選舉，第一選區（原台南縣）當選51人，名單如下：黃月娟、楊佳璋、林佩玲、方曼婷、李東和、蔡崇名、陳素鸞、江秀瑩、程崑藤、郭瑞南、盧佩伶、吳忠桀、許明治、周賜海、盧素香、陳明通、侯薰清、吳亨怡、葉俊傑、劉子利、洪周秀香、李純漢、陳双料、蔡憶如、陳育輝、楊壽美、金冠宏、李金雀、劉家明、陳一郎、李宜蓁、郭炳宏、侯家楨、涂瑜庭、許恆齊、黃永明、陳丁松、吳碧峯、林劍龍、陳新安、王安安、吳冠霆、莊永瑞、吳冠傑、王妤安、李博雄、王慧茹、謝鵬華、郭漢鈞、洪騰彦、尤華恩。

第二選區（原台南市）當選33人，名單如下：楊秀敏、潘裕良、李中遵、邱明琪、王秀貴、陳淑玲、朱士賢、蘇雅子、蔡瑞源、歐陽金珍、侯博仁、黃堯音、葉佳吟、解惠平、李賢德、厲彥柔、郭銀來、李新生、陳昱旗、侯國輝、李素華、陳建至、歐東林、陳俊傑、王爾豪、蔡惠娟、邱松祥、陳建銘、邱證融、邱信德、林明志、徐從榮、楊崑勝。

黃國南黨部當選15人，名單如下：李步雲、林宗仁、黃清明、金文中、蘇友賞、吳秋明、簡國勝、許建國、楊希惟、劉銘唐、張人國、莊銘悅、李金谷、唐寶貴、郭俊廷。

黃國平黨部當選10人，名單如下：歐宇婷、黃美雲、高凱旋、梁明、蔡明芳、楊孟翰、王南寶、林秀玉、羅瑛、邱俊源。

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