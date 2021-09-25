蔣萬安：感謝江啟臣2020扛重擔　期許朱立倫「3個實踐、2個不忘」

▲國民黨主席選舉結果出爐，江啟臣連任失利、朱立倫勝選。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席結果於25晚間出爐，朱立倫8.5萬票勝選，現任黨主席江啟臣連任失利。對此，立委蔣萬安晚間透過臉書謝謝江啟臣，期許未來的日子繼續打拼，另也恭喜朱立倫，期盼新主席能做到「3個實踐、2個不忘」。

蔣萬安表示，國民黨在2020年遇上空前挫敗，江啟臣在這樣的氛圍下挺身而出、扛起黨主席重擔；他不只是史上最年輕的黨主席，更是我的學長，也是立法院的好同事、好戰友。在這17個月，我看著他全力為黨奔走、走上街頭、進行改革，每一次的嘗試都是希望讓黨更好、凝聚更多認同。謝謝江主席，辛苦了！未來的日子我們仍要繼續打拚！

蔣萬安也要恭喜朱立倫 ，即將再度帶領全黨夥伴，一同面對接下來的各項挑戰。他期盼新主席能做到「3個實踐、2個不忘」，實踐團結、實踐改革、實踐無私，以及不忘民意、不忘初心，以創新思維帶領國民黨回應民意，盡在野責任、累積執政能量，重新凝聚戰力，成為民眾最堅實的依靠！

其他人也看了這些...

►國民黨主席結果出爐 朱立倫8萬5163票當選、投票率50.71％

►分析／朱立倫狂奪8.5萬票 勝選黨主席3大原因曝光

►朱立倫選票領先橫掃19區 張亞中拿下新竹金門...北市僅輸1.48％