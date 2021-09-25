朱立倫選票領先橫掃19區　張亞中拿下新竹金門...北市僅輸1.48％

▲朱立倫當選新任國民黨黨主席，晚間抵達中央黨部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

前新北市長朱立倫以8萬5164票當選中國國民黨主席，得票率45.78%。根據國民黨主席選舉開票系統的最後統計，在全國22縣市，加上海外，總共23個選區中，朱立倫領先的得票數橫掃了19區，只有在海外與台中市輸給江啟臣。

值得注意的是，在這次的黨主席選舉中，被視為黑馬的張亞中，在台北市與高雄市這兩個國民黨員主要票倉的選區中，除了緊咬著朱立倫外。在新竹市與金門縣這兩個選區也擊敗了朱立倫與其他對手，拿下領先票數。

其中，在台北市部分，張亞中的得票率只輸給朱立倫1.48％。朱立倫得7611票，得票率44.11%；張亞中得7355票，得票率42.63%。

高雄市部分，張亞中的得票率只輸給朱立倫3.22％。朱立倫得9992票，得票率41.7%；張亞中得9221票，得票率38.48%。

▲張亞中在新竹市與金門縣都勝朱立倫。（圖／記者黃克翔攝）

張亞中在新竹市與金門縣都勝朱立倫。其中新竹市張亞中1548票，得票率43%；朱立倫1371票，得票率38.08%；金門縣張亞中得824票，得票率44.16%；朱立倫則得739票，得票率39.6%。

至於出身台中的江啟臣，在這次選舉中，除了海外黨員得票數居於領先外，在自己的家鄉台中市也拿下了第一的得票數，江啟臣得8162票，得票率44.41%，大幅超越得4653票的朱立倫與得5230票的張亞中。

▲國民黨主席選舉開票，江啟臣發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

反觀此次選舉結果居於末位的卓伯源，他在自己的家鄉彰化縣所開出的票數也挺讓人意外，在四位候選人得票數中，竟排名最末位，僅拿下2387票，得票率18.5%；最高票為朱立倫5195票，得票率40.27%、第二高是江啟臣2664票，得票率20.65%；張亞中則得到2656票，得票率20.59%。

▼國民黨主席全國開票結果。（圖／國民黨提供）

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