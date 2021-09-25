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瑞芳電動自行車大盜抓到了　專偷移工「吃定語言不通」不報案

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳工業區接連發生多起外籍移工電動自行車遭竊。瑞芳警分局24日晚間在基隆逮獲40多歲鄭姓男子，在基隆住處查獲電動自行車5輛、電池22顆及毒品吸食器等證物；鄭男認為移工語言不通，遭竊後不會向警方報案，才會專挑移工偷車。24日警訊後，依違反竊盜、毒品罪，將鄭男移送基隆地檢署偵辦。

▲專挑移工偷車拆解賣！吃定語言不通不報案 電動自行車大盜遭警逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲專挑移工偷車拆解賣！吃定語言不通不報案 電動自行車大盜遭警逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

瑞芳工業區日前發生多起外籍移工電動自行車遭竊，瑞芳警分局獲報後抽絲剝繭鎖定40多歲鄭姓男子涉案，大寮派出所所長林冠宏24日率同仁持搜索票前往鄭男基隆調和街住處執行搜索，當場查扣電動自行車5輛、電池22顆及毒品吸食器等相關證物。

▲專挑移工偷車拆解賣！吃定語言不通不報案 電動自行車大盜遭警逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼鄭男基隆住處查獲電動自行車5輛、電池22顆。

▲專挑移工偷車拆解賣！吃定語言不通不報案 電動自行車大盜遭警逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，鄭男挑選基隆、瑞芳工業區等外籍移工較多地區，針對未上鎖電動自行車行竊，得手後刻意將車輛可辨識的特徵磨除，並加以改裝，再以低價賣給不知情的移工，藉此牟利；鄭男供稱變賣所得均已購買毒品施用。

警方表示，鄭男認為外籍移工因語言不通，遭竊後通常不會向警方報案，且電動自行車銷贓變賣容易，便打起無本生意的念頭。

25日警訊後，鄭男依竊盜、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送基隆地檢察署偵辦，目前警方仍持續擴大追查是否有其他共犯及贓證物。瑞芳警分局呼籲，此類電動自行車應注意加裝大鎖等防竊設備，以避免成為竊嫌覬覦目標。

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