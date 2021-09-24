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蔡英文視察軍港西遷　林右昌盼基隆港「第3次再生」速完工

▲蔡英文視察軍港西遷工程 林右昌盼基隆港第3次再生儘速完工。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲總統蔡英文視察軍港西遷工程，林右昌盼基隆港第3次再生儘速完工。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為加速「基隆市港再生標竿計畫」的完工，總統蔡英文今（24日）在市長林右昌、立委蔡適應、交通部次長祁文中等人陪同下，抵達西11號碼頭視察重要子計畫「基隆港軍用碼頭及威海營區遷移工程」，由台灣港務公司董事長李賢義進行簡報，說明軍港西遷工程共分成3期，預計於2022年底完成點交遷移。

林右昌致詞表示，基隆市港再生標竿計畫是總統跟他的政見，也是基隆幾十年來最大的蛻變計畫，現正逐步完成當中。第一次是當年日本人在基隆築港，第二次是1980年代基隆港現代化，目前推動的基隆市港再生標竿計畫，則為基隆港第三次的蛻變。

▲蔡英文視察軍港西遷工程 林右昌盼基隆港第3次再生儘速完工。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市港再生標竿計畫是總統跟市長林右昌的政見，也是基隆幾十年來最大的蛻變計畫。

林右昌期待這項計畫，不只要進度如常，還要能超前，他表示，目前中共的威脅越來越大，軍事國防的需求越來越迫切，完工後能提供海軍官兵更好的訓練及居住的戰備基地，也能加速市港蛻變再生，帶動整個城市的發展。

林右昌感謝行政院、交通部及軍方的協助，讓這個案子得以順利，期待完工期程提前，而東岸軍港遷移後留下來的營區基地，未來能在交通部指導下，市政府跟航港局合作，早日完成都市計畫變更及開發計畫。

▲蔡英文視察軍港西遷工程 林右昌盼基隆港第3次再生儘速完工。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆港軍用碼頭及威海營區遷移工程。

蔡英文指出，今天看到各項工程有明顯進展與期程，她感謝政府相關單位努力。希望中央與地方繼續合作，2022年如期如質完工，期待第二、第三期工程迎頭趕上甚至超前。未來軍港西遷完成後，新營區是原來的三倍，有足夠腹地打造完善基地設施，提供海軍更好的支持，強化整體戰備能量。

蔡英文表示，國防戰備和城市發展都能雙贏，基隆是郵輪中心曾獲頒亞洲最佳郵輪母港，軍港遷移後釋出的東岸碼頭空間經活化運用，可讓基隆繼續成為國際觀光交通重要樞紐。

▲蔡英文視察軍港西遷工程 林右昌盼基隆港第3次再生儘速完工。（圖／記者郭世賢翻攝）

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