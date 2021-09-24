蔡英文訪李洋母校基隆高中　允設青少年羽球訓練中心

▲蔡英文訪視羽球奪金李洋母校基中，全力促成青少年羽球訓練中心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣羽球選手在今年東京奧運大放異彩，也讓國人發現許多優秀的選手都出自國立基隆高中，總統蔡英文今（24日）應市長林右昌之邀，與教育部次長林騰蛟及立委蔡適應等人，前往基隆高中關心羽球隊的孩子，感謝培育國手的幕後推手鄭永成教練夫婦對培育台灣羽球選手的付出，更允諾將全力促成台灣青少年羽球訓練中心在基中成立。

總統蔡英文一抵達現場，在基中學生熱烈歡迎下，林右昌市長邀請總統與全體基中學生來個集體自拍照，而鄭永成教練特別與總統分享一路走來的心路歷程，包含因為印尼排華而來台灣以及培訓選手過程中的酸甜苦辣，並強調優秀的羽球選手必須從小培養，成立青少年羽球訓練中心勢在必行。

▲希望能在基中成立最適合青少年的羽球訓練中心，培育更多優秀的選手。

蔡英文聽完簡報後表示，鄭教練的用心與真心讓人動容，這些年來對台灣羽球無私的貢獻與付出，才能造就出這麼多優秀的羽球國手，她也指示教育部儘速評估提出方案，希望能在基中成立最適合青少年的羽球訓練中心，培育更多優秀的選手。

林右昌透露今天訪視行程背後的小故事，他說，先前得知李洋跟陳宏麟要回母校，本想請小英總統錄製影片為優秀的選手及學校同學打氣，不料當天總統公務行程滿檔，沒辦法透過影片跟大家加油，他就邀請總統來現場，沒想到總統一口就答應，才促成今天的行程。

▲現場羽球隊的孩子更以基中獨特的隊呼，展現他們熱愛羽球的心意。

林右昌還指出，鄭教練夫婦跟基中的老師們已經努力了20年，讓李洋以及很多國家優秀的羽球選手在國際賽事發光發熱，希望政府能夠全力支持在基中設置青少年羽球訓練中心，相信未來一定會有更多好成績。

蔡英文還特別當起一日教練，體驗同學日常進行的敏捷訓練，了解到原來孩子們的好身手都是靠著日復一日的不斷訓練。雖然傑出羽球校友們都在進行訓練或出國備戰無法親自到場，但校方特別準備了小影片，將大家對推動台灣青少年羽球訓練中心的願望透過鏡頭傳達給總統，現場羽球隊的孩子更以基中獨特的隊呼，展現他們熱愛羽球的心意。

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