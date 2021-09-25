E奶女直播主掉皮夾...黑衣男一腳踢旁邊　爽偷5千畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市1名E奶女直播主在內湖文德路附近喝酒，結束後在路邊等朋友來接準備返家，在等車時1名男子經過瞄了她一眼，最後女直播主上車後，發現皮夾不見，調閱監視器後發現，竟然是被男子提到旁邊撿走。

24歲的周姓女直播主，在20日凌晨2時許，在內湖與朋友聚會，酒後準備返家時，正在等車來接準備返家，蹲在路邊等車時，卻發現1名男子從旁邊經過看了周女一眼。

周女不以為意，等朋友車子來了之後，隨即上車離開，但事後發現皮夾不見，裡面除了5千元之外，還有身份證件等物品，事後返回現場調閱監視器，才發現是該名男子拿走。

▲周姓女直播主等朋友來接時，皮夾不慎遺落，遭1名黑衣男子順手牽羊。（圖／畫面翻攝《爆料公社公開版》）

監視器畫面拍下，身穿黑色衣服的男子，經過蹲在路旁的周姓女直播主，不斷地看著周女，事後等周女離開後，又折返現場，先觀察四處觀察後，將皮夾踢往旁邊，並起身撿起皮夾。

疑似先將皮夾內的5千元拿走，並將皮夾留在現場，事後又折返拿起皮夾反覆觀看，又將皮夾放下，最後疑似跑去超商購物，提著大包小包又折返，第3度將皮夾拿起查看。

▲周姓女直播主遺落皮夾，黑衣男子將皮夾踢到旁邊，順勢偷走皮夾內5千元。（圖／畫面翻攝《爆料公社公開版》）

周姓女直播主調閱監視器後，發現當時覺得黑衣男怪怪的，但沒有多想，沒想到原來是注意到自己的皮夾掉在地上，所以才會被盯上，周女看到監視器氣得直呼反諷「裡面有好幾千塊，好爽唷」、「我辛苦賺的錢」。

警方獲報後也展開追查，目前也鎖定相關人等住處，近期內會通知黑衣男子到案說明。

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