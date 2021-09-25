台大驚世逆子為300萬「縱火嗆母爆頭掐死」　檢：泯滅人性求重判

記者郭世賢／基隆報導

基隆宏昌船務報關行32歲毒蟲小開王冠中，擁有台大文學院學士高文憑，雖取得家族宏昌船務報關行逾五分之三股權，仍喪心病狂，竟為了向母親索討330萬元不成，7月9日凌晨3時縱火燒母親房門外毛毯，母親被嗆醒後開門，他竟持空氣清淨機重擊老母再以雙手掐死，基隆地檢署昨（24日）偵結，將王男依最重可判死刑的殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，認定王男「手段兇殘泯滅人性」，請法官重判。

▲他為300萬縱火嗆醒母...持空氣清淨機猛砸頭再用雙手掐死。（圖／記者郭世賢翻攝）

檢警調查，染有毒癮的王男，因缺錢花用，把持有的部分股份，以330萬元價格賣給母親，但因母親怕他把錢拿去購買毒品，遲不付款，二人屢生爭執。7月9日凌晨3時王男吸食安非他命後，再度尋釁王母，而住在報關行4樓王母早已入睡並反鎖房門，他竟在母親臥房外，以蠟燭燒羊毛毛毯、鞋子縱火逼出母親。

王母被臥房門下空隙飄進的濃煙嗆醒，持手機攝影蒐證並開門，拍到屋內滿是濃煙與王男的身影，王男怒不可遏，隨即持空氣清淨機、數位溫度計重擊母親頭、臉、胸與背部，王母不支倒地，她的頭、胸、腹部等多處，受有嚴重鈍外傷性蜘蛛網膜下腔出血。

▲王男竟親手掐住養育32年的母親的脖子，致引發母親中樞神經衰竭，當場死亡。

此時，殺紅眼之王男，竟親手掐住養育32年的母親的脖子，導致引發母親中樞神經衰竭，當場死亡。隨後將母親已蒐錄到他身影的手機丟進廁所馬桶，意圖滅證。

當日上午8時許，報關行江姓員工上班，發現大門深鎖，敲門無人應答，乃連絡王男哥哥從新北市蘆洲住處趕來開門，上樓赫見老母倒臥血泊，氣絕多時，才發現此慘絕人寰案件。警方逮捕還在屋內呼呼大睡的王男，並找到被王丟進馬桶內的母親的手機。

起訴書指出，基隆市宏昌船務報關行負責人的60歲王母（許婦），與32歲王男共同持有公司股份；過繼給王男已3300股，許婦則持有1700股。王把部分持有的股份，以330萬元價格賣給母親，但因不滿母親不給他錢且偏愛哥哥，屢生爭執。並查出，王在殺母後，竟上傳臉書「在殺人」， PO文：「我媽媽死了」，喪心病狂讓人不寒而慄。

檢察官認定，王男縱火、弒母，分別觸犯燒毀住宅以外自己所有物罪，與殺害直系血親尊親屬罪，依刑度較重的殺害直系血親尊親屬罪嫌將王男提起公訴，因王男手段兇殘泯滅人性，盼法官處以重刑。

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