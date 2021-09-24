快訊／基隆大學以下學生　全面安排流感疫苗接種！國小10月實施

▲基隆暖暖高中學生施打BNT疫苗，林右昌到場關心集中接種情形。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（24日）下午前往暖暖高中視察校園BNT疫苗集中接種作業，並親切地關心學生施打狀況，除安慰學生們不必緊張，也叮囑大家一些接種後的注意事項，同時也感謝校方及協助施打的醫護人員，讓校園疫苗集中接種作業順利完成。

林右昌表示，市府對於學生疫苗施打有完整規劃，23日展開施打以來的狀況也相當良好，只有1名學生出現暈針現象，據了解學生接種的比例都超過95%以上；至於家長關切後續流感疫苗施打作業，國高中可能會安排到11月中下旬之後，至於國小生沒有接種BNT疫苗的問題，可能會提早在10月份進行。

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▲基隆市12歲至18歲學生1萬4874位學生有意願進行疫苗接種。

教育處統計，本市12歲至18歲學生符合接種BNT疫苗資格者總共有1萬6439位學生，其中有1萬4874位（90.4%）學生有意願進行疫苗接種，由衛生局媒合規劃市內醫療院所到各校集中施打，全市接種作業將於11月6日完成。

教育處指出，配合衛福部及教育部規劃BNT疫苗施打作業，各校都在施打前與相關單位密切聯繫整備，除了接種安排，也有規劃預防性的後送作業SOP，除了增加緊急救護的用藥，並且協調學校鄰近的消防分隊待命，因應緊急情況時的後送作業。

教育處長林祝里表示，學生在接種疫苗後若身體不適，可以請3天疫苗假（含接種當日），必要時可延長，不會納入學生個人出缺席紀錄，也不因此扣減成績評量，疫苗假得比照防疫假實施多元彈性教學模式，讓學生依自行狀況進行調養或學習，讓校園整體防疫更加完善周延，請各位家長們可以放心、安心讓孩子們入學。

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