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快訊／瑞芳時雨中學女生打完BNT　突「癱軟暈喘」警車前導急送醫

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區時雨中學1名女學生，24日上午在校施打BNT疫苗後，頭暈會喘、四肢無力癱軟，校方將女學生送到山下診所就醫，但發現狀況未改善，家屬趕緊向瑞芳警分局求援，警方開偵防車前導開道，將人送往基隆長庚醫院就醫，所幸觀察後無大礙。

▲時雨中學女學生打完BNT頭暈喘 瑞芳警開偵防車前導急送醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲時雨中學女學生打完BNT頭暈喘，瑞芳警開偵防車前導急送醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

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女學生的阿嬤表示，孫女打完BNT疫苗後，出現頭暈會喘，全身不舒服，學校開車載到山下的診所就醫，但診所醫生認為，需到大醫院檢查較妥當，就請女兒開車來載送，但擔心路上塞車會耽擱就醫時間，所以向瑞芳警分局求助，警方開偵防車前導搶時間，很快就到醫院。

女學生說，打完針後覺得頭暈會喘，後來全身沒力。基隆長庚醫院指出，經觀察後發現女學生打完疫苗後，有過度換氣情形，經醫護人員指導調節呼吸及給藥後，觀察約30分鐘後情況好轉，約中午12點多返家休息。

瑞芳警分局指出，家屬緊張到分局求助，因分局鑑識小組人員剛好準備要開車出去，警方立即開偵防車前導送醫，正常行駛要30分鐘左右，經前導開道搶時間，約15分鐘就到基隆長庚醫院。

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