洪秀柱現身永和區黨部投票　曝候選人符合1條件就投給他

▲洪秀柱（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席選舉今（25日）登場，結果預計傍晚6時公布。前黨主席洪秀柱上午11時50分許現身國民黨永和區黨部投票，對於欣賞哪位候選人？她表示，每個都很肯定，但要看從哪個標準去看每個人，每個人都有自己的專長，你覺得哪個專長對黨最重要，你就投給他。

媒體追問，若以黨的團結來講，哪位候選人您比較欣賞的？洪秀柱說，「這個我不方便說」，她覺得每個人必須要有團結的想法，如果沒有這種想法、沒有包容性，甚至誰選上了，那個人也不願意跟大家在一起的話，就是人氣度不夠，就不適合。

被問及自己的選舉規劃，洪秀柱表示，自己等於退休了，只希望這個黨更好，國家更好，年輕人也許能看到更有前途的發展，這是我們衷心所願，我們這個年紀就是如何來協助大家，如果有需要的話來幫助大家，這就是我們要做的事。

談到國民黨的未來，洪秀柱認為，對她個人而言，除了說中心思想的現況確實很重要外，黨要走的道路是什麼、願景是什麼，這一定要講清楚，而領導人對於各地方政治生態，跟大家的想法也必須要有充分了解。

她解釋，因為馬上面臨2022選舉，包括縣市首長、地方民代等，都是基層，確實是最重要的選舉，所以才有人說沒有2022的勝選，怎麼可能會有2024的希望。