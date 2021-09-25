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張亞中：投票率高反應基層盼國民黨再起　「再不改變真的要亡黨」

▲▼張亞中完成投票。（圖／記者張榮恩攝）▲▼張亞中完成投票。（圖／記者張榮恩攝）

▲張亞中完成投票。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席選舉25日投票，孫文學校總校長張亞中完成投票後受訪表示，從這次熱烈投票可看出基層黨員希望國民黨再起，相信今天的投票率會非常高，這代表黨員對於黨的熱情與期待，這是非常好的事情。他強調，投票率高對國民黨有利，這才是最重要的，以往投票率低就是因為大家覺得選誰沒什麼太大差別，這次投票率高， 是因為大家希望選出可以改變國民黨的候選人，而他站在黨員的力場，投票率當然越高越好。

被問到跟對手朱立倫差距小，張亞中說，不用拿張亞中、朱立倫來比較，誰當選都能為國民黨帶來新面貌，但他代表的意義在於理念、論述、方向，「我覺得差距小更顯示出國民黨內部對於國民黨要走的路線、方向還是有分歧，希望選舉結束後國民黨能有新的領導人，以及新的論述方向、新的未來，這是黨員的期待。」

對於基層擔憂選後難以團結，張亞中表示，選舉過程每個人陳述意見在所難免，每位候選人都應該自我反省、期許，黨內競爭是好事，選舉後要相互團結合作，更重要的是如果選舉能找到國民黨的論述方向，發展出往上提升的方法，才能讓組織更為健全，才會有更多年輕人願意加入國民黨。

張亞中強調，國民黨未來與民進黨抗爭，要結合國會、地方行政、街頭運動，三合一的方式捍衛國民黨利益及老百姓福祉。

至於黨內瀰漫一股「亡黨感」，張亞中表示，國民黨40歲以下黨員不到3%，這樣下去國民黨難道沒有亡黨憂慮嗎？「再不改變，國民黨真的要亡黨」，而避免亡黨一定是從思想開始做起，尤其民進黨掌握仇中、抗中，如果國民黨不能撥亂反正，真的有可能會亡黨，他認為這次投票基層這麼熱情，一定是黨員都感受到國民黨如果還是現在的領導方式和格局，亡黨就會發生。

談到選舉後的規劃，張亞中說，他的生活還是非常平淡，選舉後有更多時間陪家人、做身體鍛鍊、跟好友聯繫，必需要沈澱一下，選舉這幾個月的確疏忽了跟家人的相處，選完最重要的就是把私事處理一下，並且靜下來想想還能為國民黨、國家、為兩岸做什麼事情。

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