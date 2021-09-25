　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

當黨魁會亡黨？張亞中不爽朱立倫這樣講　立誓1件事沒做到馬上辭職

▲張亞中。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

▲張亞中。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席改選今（25日）登場，原先不被看好的候選人張亞中在電視辯論會後異軍突起，在60歲以上佔8成的國民黨選民結構中，贏得深藍及黃復興黨部支持，造成青壯派跟年輕黨員產生「亡黨感」。對此，張亞中24日反駁這些質疑，並強調自己的責任是救黨，且答應為兩岸創造和平，如果自己所提的和平備忘錄，無法在2023年4月以前談成，「我馬上辭職」。

針對外界質疑當選會造成國民黨亡黨感，張亞中24日在政論節目「這！不是新聞」表示，若當選表示是接受民意委託，國民黨不就是民意為導向的政黨嗎？如果名嘴稱他選上國民黨會分裂，還可以了解，但如果是候選人朱立倫這樣說，就有點不對、不厚道。張亞中反問朱，「你會分裂嗎？如果你不會分裂，會什麼說我今天會帶來分裂？」

張亞中再指，自己從參選開始提出的所有主張，哪一點會造成亡黨、分裂？主張創造兩岸和平不就是前副總統連戰跟前中國國家主席胡錦濤的「連胡五願景」？不也是國民黨曾經的政綱？「為什麼我提你就覺得亡黨，就覺得是分裂，總要講個道理」。同樣的主張，朱立倫在2019年也講過，為什麼2021年同樣內容就說是亡黨、紅統？你可以別人就不行，沒有道理的東西。

「為什麼大家支持我，因為國民黨再這樣下去，國民黨才真的亡黨。」張亞中表示，2016年有經驗的黨主席輸300萬票，2020年有經驗的黨主席則輸250萬票，現在國民黨形象好嗎？形象好他自己就不會出來得這麼多的票，大家是對他充滿期待。

接著，一同錄影的資深媒體人尚毅夫打斷張亞中發言，強調2016年國民黨敗選的原因之一是「洪秀柱的一中同表」，而這是張亞中所提出，導致很多藍營人士不想參選，不可以抹滅這段過程。

張亞中則反嗆沒有多少人清楚一中同表內容，當時批評一中同表就像現在批評他所提的和平備忘錄－結束敵對狀態，創造兩岸和平－一模一樣的道理；或許前主席洪秀柱面對一中同表，被質疑聲浪一嚇就退回來，結果搞了半天國民黨不知道一中同表的內容。

張亞中也反問，不要講任何理由，黨主席是不是要負成敗責任？自己從沒當過國民黨黨職，為什麼今天基層支持他，就可能造成亡黨、分裂？「這個邏輯我是不能接受」。

一旁的前國民黨文傳會副主委鄭照新聽聞後表示，張亞中主張不一定是錯的，但在民進黨大軍環伺下，對方可能會哪來抹紅，所以關鍵的判斷標準，是能不能在民意上獲得多數；像朱立倫跟候選人江啟臣都有做對選戰做出下台承諾，這能表示候選人有無信心能跨越多數民意的最好證明，張亞中是否也有意願拿黨主席位子做賭注？

張亞中則說，自己參選主軸是救國、救黨、救兩岸，「所以我的責任是在救黨」，這就要幾個重大政策，但江、朱提的是怎麼贏得2022、2024，「我不是說我不要贏得2022跟2024」，但作為一個黨主席，要把國民黨根基扎好，未來贏得選舉才方便。

「什麼是一個領袖？」張亞中認為，是為重大政策負責，特別是參選提出重大政策。他強調自己會讓2022贏得選舉，包括公投，像台灣基進立委陳柏維公投，他也絕對支持，絕對幹到底，但任何選舉、公投決定權不是在國民黨哪一個人。

張亞中表示，他答應過參選是要為兩岸創造和平，所以他所提的和平備忘錄是一個檢驗的標準，如果和平備忘錄在2023年4月以前，也就是總統候選人以前，「我還談不回來，我馬上辭職，因為這是我的重大政策」；但選舉、公投他會想辦法贏，但更重要的工作是把黨的機制調好、組織更健全、人才更近來，這不需要一點時間。「所以我選上黨主席，請你給我時間，我來做，但我作為一個負責任的政治家，我為的我重大政策負責任」。

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
118校受害名單公布！　工程師手滑害「學習歷程檔案」消失
婆婆要求「家事全擔」　人妻怒：行房要不要一起！揭超扯家規
五倍券紙本預訂破71萬人！　國旅、農遊券登記破800萬大關
楊晨熙體型失控！　暴肥照曝光
快訊／信義區松高路死亡車禍！　機車騎士遭輾當場慘死
哪些店家可以用「好食券」？　1方式能查詢
3P野外露出！2女1男闖景點全裸肉色畫面流出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨創黨35周年　蔡英文幫打書承諾「將人民期待牢記在心」

當黨魁會亡黨？張亞中不爽朱立倫這樣講　立誓1件事沒做到馬上辭職

快訊／起飛了！日贈台50萬劑AZ登機畫面曝　謝長廷鞠躬向機長致謝

張亞中：投票率高反應基層盼國民黨再起　「再不改變真的要亡黨」

國民黨主席選舉　屏東投票踴躍「人潮滿出來」

民進黨新人盼甩涉貪之子標籤　「參選定位清新善良陽光」

斯洛伐克加碼捐贈台灣16萬劑AZ疫苗　民進黨：善的循環又一例

張亞中選前之夜撂話　2023簽不到兩岸和平協議就下台

「每一票都很關鍵！」　朱立倫：選後團結是我當選後最大的責任

國民黨主席改選估傍晚5點出爐　江啟臣投票：選後用行動表達團結

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

買房領退休金整修慘遇「裝潢蟑螂」　工程做不到6成！業者拿百萬失蹤

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

駕駛依動線左轉「遭直行車爬上」　對方騰空飛起！網喊：請看標線

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

民進黨創黨35周年　蔡英文幫打書承諾「將人民期待牢記在心」

當黨魁會亡黨？張亞中不爽朱立倫這樣講　立誓1件事沒做到馬上辭職

快訊／起飛了！日贈台50萬劑AZ登機畫面曝　謝長廷鞠躬向機長致謝

張亞中：投票率高反應基層盼國民黨再起　「再不改變真的要亡黨」

國民黨主席選舉　屏東投票踴躍「人潮滿出來」

民進黨新人盼甩涉貪之子標籤　「參選定位清新善良陽光」

斯洛伐克加碼捐贈台灣16萬劑AZ疫苗　民進黨：善的循環又一例

張亞中選前之夜撂話　2023簽不到兩岸和平協議就下台

「每一票都很關鍵！」　朱立倫：選後團結是我當選後最大的責任

國民黨主席改選估傍晚5點出爐　江啟臣投票：選後用行動表達團結

《換乘戀愛》分手11年珉在、Coco釋懷擁抱　觀眾看哭：最美好前任

《A級戰場》玩家被霸凌 炎亞綸當藝人「讓排擠我的人每天看到我」

潑C條款？陳家駒一臉驚恐好無辜　「我就剛好在那邊」

影／蔡桃貴、蔡波能吵架遭罰站！　「伸小手偷戳」萌炸…二伯笑哭

廁所蹲到崩潰！鄉民推爆「1水果」堪比大冰奶　笑虧：小心服用

陳冠宇交鋒徐若熙　運彩看好樂天勝味全

118校受害名單曝！　工程師手滑害「高中學習歷程檔案」消失

民進黨創黨35周年　蔡英文幫打書承諾「將人民期待牢記在心」

當黨魁會亡黨？張亞中不爽朱立倫這樣講　立誓1件事沒做到馬上辭職

柯爾6局好投、史丹頓轟退紅襪　洋基登頂美聯外卡剩1場勝差

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

政治熱門新聞

快訊／高虹安指導教授李傑發聲打臉翁達瑞　「她是我的博士生」

張亞中「護衛隊」曝光　複製韓國瑜模式？

前立委母逝　憶「永遠美麗的母親」

快訊／鴻海子公司確診員工足跡曝　曾去這間家樂福、搭捷運板南線

黨魁爭霸！馬英九現身投票　「4位候選人兩岸論述可再加強」

新竹鄉長憂竹竹合併沒工作　他諷「飯碗保衛戰」讓人大開眼界

嘉義F-16戰機起飛前主起落架意外收上　造成飛機輕損、人安

斯洛伐克贈16萬劑AZ　25日啟程運台

朱立倫、張亞中「差距在誤差範圍」　投票率成勝敗關鍵

網激王浩宇：沒選上跳愛河！他5字冷嗆公開回應

37萬黨員動起來！國民黨主席4強爭霸　結果晚間6點出爐

考試院提修法：公務員每月加班上限60小時

綠營佈局新北2022　議員參選人竟是前林口涉貪鄉長兒

29藍委挺朱？　江啟臣爆：好幾位跟我說不好意思

更多熱門

相關新聞

國民黨主席選舉　屏東投票踴躍「人潮滿出來」

國民黨主席選舉　屏東投票踴躍「人潮滿出來」

國民黨110年黨主席暨第21屆全國代表大會代表選舉將在9月25日舉行，由37萬黨員選出新主席。屏東縣黨部設置投開票所今天一大早就出現排隊投票情形，排隊人潮一度排到黨部圍牆外面的馬路上，相當踴躍，預估投票率應該不低。

張亞中：2023簽不到兩岸和平協議就下台

張亞中：2023簽不到兩岸和平協議就下台

黨魁爭霸！馬英九現身投票　「4位候選人兩岸論述可再加強」

黨魁爭霸！馬英九現身投票　「4位候選人兩岸論述可再加強」

張亞中「護衛隊」曝光　複製韓國瑜模式？

張亞中「護衛隊」曝光　複製韓國瑜模式？

印尼案　說明台灣言論自由落後

印尼案　說明台灣言論自由落後

關鍵字：

張亞中國民黨黨魁之爭黨主席亡黨感

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

1方式「2分鐘完成」紙本五倍券預訂：不用到超商人擠人

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

印度神童預言　這一次講中股災

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

他等iPhone 13撐10年合體4s　萬人驚呆

主人臨終！愛犬「提早1.5小時離世」：天國等你

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

一張圖看紙本五倍券攻略　鐵粉崩潰

更多

最夯影音

更多
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過
徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面