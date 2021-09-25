當黨魁會亡黨？張亞中不爽朱立倫這樣講　立誓1件事沒做到馬上辭職

▲張亞中。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席改選今（25日）登場，原先不被看好的候選人張亞中在電視辯論會後異軍突起，在60歲以上佔8成的國民黨選民結構中，贏得深藍及黃復興黨部支持，造成青壯派跟年輕黨員產生「亡黨感」。對此，張亞中24日反駁這些質疑，並強調自己的責任是救黨，且答應為兩岸創造和平，如果自己所提的和平備忘錄，無法在2023年4月以前談成，「我馬上辭職」。

針對外界質疑當選會造成國民黨亡黨感，張亞中24日在政論節目「這！不是新聞」表示，若當選表示是接受民意委託，國民黨不就是民意為導向的政黨嗎？如果名嘴稱他選上國民黨會分裂，還可以了解，但如果是候選人朱立倫這樣說，就有點不對、不厚道。張亞中反問朱，「你會分裂嗎？如果你不會分裂，會什麼說我今天會帶來分裂？」

張亞中再指，自己從參選開始提出的所有主張，哪一點會造成亡黨、分裂？主張創造兩岸和平不就是前副總統連戰跟前中國國家主席胡錦濤的「連胡五願景」？不也是國民黨曾經的政綱？「為什麼我提你就覺得亡黨，就覺得是分裂，總要講個道理」。同樣的主張，朱立倫在2019年也講過，為什麼2021年同樣內容就說是亡黨、紅統？你可以別人就不行，沒有道理的東西。

「為什麼大家支持我，因為國民黨再這樣下去，國民黨才真的亡黨。」張亞中表示，2016年有經驗的黨主席輸300萬票，2020年有經驗的黨主席則輸250萬票，現在國民黨形象好嗎？形象好他自己就不會出來得這麼多的票，大家是對他充滿期待。

接著，一同錄影的資深媒體人尚毅夫打斷張亞中發言，強調2016年國民黨敗選的原因之一是「洪秀柱的一中同表」，而這是張亞中所提出，導致很多藍營人士不想參選，不可以抹滅這段過程。

張亞中則反嗆沒有多少人清楚一中同表內容，當時批評一中同表就像現在批評他所提的和平備忘錄－結束敵對狀態，創造兩岸和平－一模一樣的道理；或許前主席洪秀柱面對一中同表，被質疑聲浪一嚇就退回來，結果搞了半天國民黨不知道一中同表的內容。

張亞中也反問，不要講任何理由，黨主席是不是要負成敗責任？自己從沒當過國民黨黨職，為什麼今天基層支持他，就可能造成亡黨、分裂？「這個邏輯我是不能接受」。

一旁的前國民黨文傳會副主委鄭照新聽聞後表示，張亞中主張不一定是錯的，但在民進黨大軍環伺下，對方可能會哪來抹紅，所以關鍵的判斷標準，是能不能在民意上獲得多數；像朱立倫跟候選人江啟臣都有做對選戰做出下台承諾，這能表示候選人有無信心能跨越多數民意的最好證明，張亞中是否也有意願拿黨主席位子做賭注？

張亞中則說，自己參選主軸是救國、救黨、救兩岸，「所以我的責任是在救黨」，這就要幾個重大政策，但江、朱提的是怎麼贏得2022、2024，「我不是說我不要贏得2022跟2024」，但作為一個黨主席，要把國民黨根基扎好，未來贏得選舉才方便。

「什麼是一個領袖？」張亞中認為，是為重大政策負責，特別是參選提出重大政策。他強調自己會讓2022贏得選舉，包括公投，像台灣基進立委陳柏維公投，他也絕對支持，絕對幹到底，但任何選舉、公投決定權不是在國民黨哪一個人。

張亞中表示，他答應過參選是要為兩岸創造和平，所以他所提的和平備忘錄是一個檢驗的標準，如果和平備忘錄在2023年4月以前，也就是總統候選人以前，「我還談不回來，我馬上辭職，因為這是我的重大政策」；但選舉、公投他會想辦法贏，但更重要的工作是把黨的機制調好、組織更健全、人才更近來，這不需要一點時間。「所以我選上黨主席，請你給我時間，我來做，但我作為一個負責任的政治家，我為的我重大政策負責任」。