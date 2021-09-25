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張亞中「護衛隊」首度曝光！青天白日臂章+黑手套　一路開道

記者柯沛辰／綜合報導

孫文學校校長張亞中投入國民黨主席選舉，本被外界視為「陪榜」，不料政見發表會後民調竄升，而且支持者有很大一部分是韓粉。一改國民黨先前模糊的兩岸政策路線，張亞中態度鮮明，又豎起反朱的改革大旗，不僅讓他成為深藍支持者的新希望，更複製「韓國瑜模式」，坐擁「親衛隊」。

張亞中24日上午出席台北國父紀念館前造勢活動，伴隨軍歌、旗海飄揚，5名護衛隊人員穿著白襯衫、黑長褲，頭戴特製鴨舌帽，還有顯眼的青天白日滿地紅臂章、黑色手套，一路走在最前頭，確保張亞中的人身安全。

▲▼張亞中「護衛隊」首度曝光！青天白日臂章+黑手套　一路開道。（圖／東森新聞）

▲護衛隊走在最前頭，為張亞中開道。（圖／東森新聞）

張亞中受訪時強調，兩岸和平協議一直是國民黨長久主張，包括2005年連胡5項願景，也包括國民黨在2016年政綱，都主張結束敵對狀態創造兩岸和平。現在他提出同樣論述，但朱立倫為了選舉，卻否定自己原來在2019年的想法，打臉2年前的自己，讓他覺得非常可笑。

張亞中說，他這1、20年來一直為和平協議提出具體方法，「朱立倫先生，他口口聲聲說我是紅統，可是他自己也是主張和平協議，而且也沒多久，就是2年前，那為什麼你以前也是這種主張，現在卻說我是紅統、會亡黨，這不就是選舉操作嗎？」

部分藍營支持者對「換柱風波」歷歷在目，如今張亞中成為最大黑馬，讓積釀已久的「反朱情緒」爆發，甚至開始鼓吹「棄江保張」。不過，張亞中表示，他反對棄保，「任何同志都是自己人，不要到了選舉就說把誰棄掉，這件事我張老師絕對不會做的。」

▼護衛隊（右）鴨舌帽上寫著「八百壯士」。（圖／東森新聞）

▲▼張亞中「護衛隊」首度曝光！青天白日臂章+黑手套　一路開道。（圖／東森新聞）

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