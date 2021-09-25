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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不斷更新／朱立倫超車張亞中逾1萬票　江啟臣退居第三　

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席選舉25日進行投票下午四點截止，各投開票所開始進行開票。黨務人士表示，本次投票率提升，估計上可破五成，最快晚間6點揭曉新黨魁。下午17點11分，開票1個小時11分鐘，朱立倫破萬票擠下張亞中、江啟臣，目前位居第1。

國民黨主席選舉投票結束，37萬黨員將從現任主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校校長張亞中、彰化前縣長卓伯源4人之中選出新任主席。 

17：11

朱立倫目前以2萬5580票領先，張亞中1萬4439票、江啟臣9557票、卓伯源1847票。

17：02

張亞中1377票領先，江啟臣1097票居次，朱立倫849票，卓伯源44票。

16：45

朱立倫張亞中突破300票，1號江啟臣59票、2號卓伯源8票、3號張亞中309票、4號朱立倫304票。

16：20

朱立倫領先張亞中，1號江啟臣65票、2號卓伯源4票、3號張亞中183票、4號朱立倫200票。

16：14

張亞中領先，1號江啟臣31票、2號卓伯源1票、3號張亞中114票、4號朱立倫103票。

▼卓伯源、朱立倫、江啟臣、張亞中。（合成圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）

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