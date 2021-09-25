國民黨主席之爭　卓伯源投完票向選民喊話：我是最好的選擇

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

國民黨主席25日改選投票，身為4位候選人之一的前彰化縣長卓伯源稍早11點也和父母一起前往田中國民黨黨部完成投票，事後受訪他向選民喊話「卓伯源是最好的選擇」，並指出，國民黨現階段最大的問題在於基層組織弱化，現有89萬名黨員卻僅有36萬人有投票權，未來若能順利當選，作為全黨最大公因數的他必定可以避免國民黨走向兩極化，讓國民黨更加壯大。

▲國民黨主席候選人卓伯源25日和父母一起前往田中黨部投票，並指出自己是「最好的選擇」。（圖／記者唐詠絮攝）



國民黨主席候選人之一，前彰化縣長卓伯源上午11時許和父母一起前往田中國民黨部投完票後向媒體表示，此次的國民黨主席選舉，共有4人角逐，4位候選人也分別有不同的意見和不同的主張，這是民主選舉過程中的常態，但透過公平公正公開的選局，無論結果如何都要認同這樣的選舉，服從多數，尊重少數人的選擇。同時他也向選民喊話，「卓伯源是最好的選擇」，他當選一定可以成為全黨最大的公因數，團結黨的力量，避免國民黨走向兩極化。

▲▼國民黨主席候選人卓伯源25日和父母一起前往田中黨部投票。（圖／記者唐詠絮攝）



卓伯源指出，國民黨員目前現有89萬人，具有投票權的卻僅有36萬人，顯現出國民黨的危機，未來如果能順利當選，當務之急便是要壯大國民黨，擴充黨員規模，讓認同國民黨理念的民眾可以加入國民黨，以讓黨員數量倍增，也會將現階段徵收黨費的制度改為樂捐，相信這些措施，都會是壯大國民黨的基礎。

卓伯源也表示，此次走訪澎湖後發現國民黨基層組織的弱化危機，以澎湖來說，鼎盛時期澎湖曾有56位專職黨工，如今卻僅剩2位，未來會結合地方力量，改造國民黨的品牌，才能讓國民黨更加茁壯。

此外，卓伯源也透露，若能順利當選，也會採納其餘3名選人於競選時所提出的意見，讓國民黨能夠更加團結。