荷蘭12歲男童想打疫苗　把老爸告上法院！超暖原因曝光

▲此案是荷蘭同類案例中的首起個案。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合外電報導

荷蘭一名12歲男孩為了探望將死的罹癌祖母，因此想先接種新冠疫苗，然而他的父親是名反疫苗人士，不予同意。這名男孩為此鬧上法庭，當地法院本周裁定，打疫苗可降低祖母感染的潛在風險，男孩獲判勝訴。

綜合BBC、德國之聲等外媒報導，事發於北部城市格羅寧根（Groningen），這名男孩的父母離婚，而他的祖母患有轉移性肺癌（Metastatic Lung Cancer），處於生命最後階段。為了探望祖母、陪在她身邊，男孩想打新冠疫苗。

荷蘭政府規定，12歲至17歲孩童可在父母雙方同意之下接種疫苗，若爸媽之間無法達成共識，法官可依據孩子的最大利益做出裁定。男孩現已獲得母親的同意，但卻被父親拒絕，他的父親宣稱，新冠疫苗仍處於試驗階段，從長遠看有可能對生殖器構成巨大風險。

男孩認定，他的懇求並沒有被爸爸接受，為此把父親告上法院。依據法庭文件，男孩之所以想打疫苗，是因為不想染疫，同時希望降低傳染給他人的風險，「孩子想盡可能陪在祖母身邊，但他沒有打疫苗，害怕因此傳染給祖母，同時深信這有可能危及祖母的性命。」

當地法院本周裁定，孩子父親所言並無科學依據，批准男孩有權接種新冠疫苗，且孩子的利益比父親的擔憂更重要，孩子要盡快接種疫苗。

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