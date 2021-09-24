美CDC同意「65歲以上及高危險群」施打加強針　暫不建議輝瑞混打

▲美國紐約護理人員替老年人施打疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國疾病管制預防中心（CDC）23日建議，已經接種2劑輝瑞BNT疫苗的65歲以上及有慢性病史的成人，可以追加施打第三劑加強針。至於施打莫德納、嬌生疫苗的民眾，因缺乏相關資料，不建議開放混打，目前仍在等待這兩間公司提供加強針的實驗結果。

根據CNN與《紐約時報》報導，CDC在23日根據預防接種諮詢委員會（ACIP）開會結果建議，全美65歲以上及患有高風險疾病，且接種完兩劑輝瑞BNT疫苗的成人，可以施打第三劑加強針。

ACIP則以9票反對、6票贊成，不建議對在容易發生突破性感染場合工作的民眾接種加強針，包含醫護人員、教師等；這項決議也和聯邦食品暨藥物管理局（FDA）稍早提出的建議不符。

▲美FDA暫不建議混打第三劑加強針。（圖／路透）



除此之外，由於莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）疫苗關於加強針的相關研究不足，目前不建議民眾混打第三劑。FDA生物製品評估與研究中心主任馬克斯（Peter Marks），還需要更多時間審查接種莫德納與嬌生補強針的實驗結果，目前還沒有確切時程，但FDA了解其急迫性，相信不會花太多時間。

支持混打第三劑的賓州卓克索大學（Drexel University）醫學院教授朗恩（Sarah Long）則認為，這對有資格打第三劑的民眾並不公平，「我只是不明白，稍早的討論結果是，我們跟65歲以上的人說，你有嚴重的死亡和重症風險，但現在又說，只有其中一半的人可以打第三劑，這可能是一個好的做法，但不是好的公衛政策。」

許多專家認為，應該等到美國三個主要廠牌的疫苗都獲得批准後，再統一宣布施打加強針。據了解，目前莫德納已經送出加強劑的申請，其劑量為前兩針的一半，現在仍在等待FDA的審議。

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