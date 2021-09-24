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火海蔓延「鐵窗阻逃生」！鄰居目睹她陽台活活被燒死…驚悚畫面曝

▲印度一處民宅發生火警，一名女子在鄰居眼前被大火吞噬。（圖／翻攝自推特）

▲印度一處民宅發生火警，一名女子在鄰居眼前被大火吞噬。（圖／翻攝自推特，下同）

記者閔文昱／綜合報導

印度卡納塔卡邦邦加羅爾21日一處民宅發生火警，共2人身亡，5人受傷，其中2名死者為一對母女，59歲的女兒想從窗戶逃跑，沒想到被鐵窗困住，最後在鄰居眼前被活活燒死，畫面相當怵目驚心。

綜合印度媒體報導，邦加羅爾一處民宅21日下午4點15分左右出現爆炸聲，隨後就開始燒起熊熊烈火，而巴賈雷卡（Bhagyarekha）想從陽台逃出，卻被鐵窗困住，讓底下群眾看得相當著急，鄰居們雖然想伸出援手卻也愛莫能助，只能眼睜睜地看著巴賈雷卡困在陽台間被大火吞噬。

▲印度一處民宅發生火警，一名女子在鄰居眼前被大火吞噬。（圖／翻攝自推特）

現場鄰居將當時的畫面錄下PO出，許多網友看了感到相當不捨。這場大火共2人身亡，5人受傷，除了巴賈雷卡被燒死外，她住在隔壁的82歲母親拉克什米德維（Lakshmidevi）也因來不及逃生而喪命。事發當時，巴賈雷卡的62歲丈夫比姆森（Bheemsen Rao）曾試圖進入公寓救他們，但因火勢太大而沒能成功，最後自己也受了輕傷。

報導指出，事發前，巴賈雷卡和比姆森才剛從美國探望完女兒回來，還在休息調時差，結果就不幸發生悲劇。當地消防人員抵達後，花了2個半小時才把火勢撲滅，最初研判是瓦斯氣爆，但後來這個說法已被排除，目前真正的起火爆炸原因還在調查當中。

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Bhagyarekha印度鐵窗大火

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