投資詐騙創高峰！今年前8月暴增1399件財損12億　陌生LINE別加





▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局近來發現、新冠肺炎（Covid-19）疫情期間，賺錢獲利好康訊息如雪片般發送至民眾手機，並於各大社群網站刊廣告，警方指出，其中必定有詐！據內政部警政署刑事警察局統計，今年1至8月投資詐欺案件有2994件，財損金額高達12億餘元，較去年同期增加1399件，增加幅度達9成。

警方指出：檢視常見假投資詐騙方式，多為民眾於社群網站、交友軟體搭訕，在話術、感情攻勢下邀約民眾加入投資網站行騙。

▲刑事局9月與金管會合作成立跨部會投資詐騙打擊聯繫平台。（圖／記者張君豪翻攝）

近期疫情景氣差，更多以電話、簡訊或LINE以推薦飆股、未上市股票、海外低價股名義，冒用財經專家學者誘騙民眾匯款。警方提醒，民眾看到對帳單、假投資網站上的獲利數字，都是誆騙民眾加碼投資的陷阱，根本無法出金贖回。

為避免投資人遭詐欺集團詐騙，刑事局業與金管會建立合作，特於今年9月3日召開研商「防制假投資詐欺」會議，雙方建立聯繫窗口，結合警察、金管會及所轄公會、業者及周邊單位強化投資詐欺犯罪情資蒐集，強化分層分眾宣導，攜手共同防制投資詐欺犯罪。

刑事局呼籲，民眾發現上述投資訊息，可用「165全民防騙網」、「高風險賣場/詐騙LINE ID」專區每週公告「詐騙LINE ID」資料，切記在網路加入陌生LINE帳號，就是有可能遭到詐騙的高風險行為。

警方說：民眾投資前可至「金管會及投信公會（SITCA）」網站免費查詢投資網站是否經國內認證許可，若未經金管會投顧機關核可投資標的，幾乎都是詐騙集團所為、民眾亦可撥165反詐騙專線諮詢、以維自身財產安全。

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