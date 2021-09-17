詐騙集團判太輕「每個只要哭一哭，就能解決問題」？

新聞節目中心／綜合報導

投資詐騙犯罪證據大多在境外，不僅偵辦難度高，即使破案抓到人，但詐騙案卻「判太輕」！31日在ETtoday新聞雲《行動法庭》節目，台北地檢署檢察官羅韋淵指出，詐騙集團的機房大多設在國外，通訊軟體業者大多為境外業者，投資平台IP也在境外，導致檢調偵辦虛擬貨幣案件有難度。律師吳志南表示，即使被害人曾在台灣實體跟詐騙份子碰面簽約，但對方留的是假名和假資料，根本就找不到人。《行動法庭》主持人、資深司法記者蘇位榮認為，即使檢調偵破詐騙案，但如果法官缺乏足夠的生活經驗，詐騙案判太輕，不僅恐助長詐騙犯罪，且將使司法信任度受到質疑。

詐騙猖獗吸金近9億 監委發動調查

社群軟體投資詐騙頻傳！根據刑事警察局統計，從2021年1月至7月，投資詐騙案高達2550件，案件量為去年同期的一倍，損失金額近9億，幾近去年詐騙金額的總和。

監察委員蔡崇義和賴鼎銘指出，詐騙集團透過社群群組，以投資海內外飆股、未上市公司、虛擬貨幣等名目誘騙民眾投資，藉由社群軟體誘騙肥羊，因此申請自動調查，釐清政府有無有縱容以臉書和社群媒體詐騙。

詐騙集團「亂槍打鳥」 邀人入群誘投資

台北地檢署檢察官羅韋淵表示，現在感情和交友詐欺盛行，許多人手機都有安裝社群軟體，詐騙集團會以「亂槍打鳥」的方式，偽裝成帥哥美女搭訕民眾。

當詐騙集團物色到下手目標後，第一步是先噓寒問暖，培養感情後，第二步是介紹網友投資。詐騙集團會創造「第二個身份」，邀請人加入群組。

在群組裡有「投資老師」，投資老師底下會有許多學生跟成員，他們會爭相把自己獲利的情況分享在群組上，例如「感謝老師，我又獲利多少金額」等內容，誘使被害人進一步參與投資。

「就是要你匯款！」詐騙話術五花八門

有承辦詐騙案件實務經驗的律師吳志南，將虛擬幣詐騙案分為以下幾種類型：

第一類是「錢幣無價值」。比特幣和以太幣是能變現的虛擬貨幣，但詐騙份子所販售的是價值極低廉的「傳銷幣」。例如他們可能從中國或境外大量購入傳銷幣，一顆虛擬幣的價值僅台幣0.1至0.2元，再分銷給下線，讓下線傳銷給親朋好友。被害人購買後，才發現虛擬幣根本就無法交易，在交易平台也沒上市。

第二類是「錢包有問題」，即「空投」（Air Drop）。詐騙集團會以免費送新幣的方式，推廣知名度，再引導投資人安裝錢包。投資人將虛擬幣存進錢包後，錢包APP裡植入木馬程式，駭客再把存入的虛擬幣全部全部盜走。

第三類是「假投資平台」，詐騙暗樁會將網友拉入群組，引導人將虛擬幣匯入假投資平台。這類假投資平台的特色是「入金很容易，出金出不來！」但被害人看見帳面開始獲利，想要贖回虛擬幣時，對方會以「程式有問題」、「被駭客入侵」等奇奇怪怪的理由，拒絕讓被害人把錢拿回來。

第四類是「智能合約返利詐騙」（俗稱聚寶盆詐騙），就是詐騙集團先把人拉入群組後，再偽裝成知名交易所工作人員，邀請網友把錢放到交易所，就可以得到回饋金，例如申辦帳號可以還十倍（俗稱「匯一回十」）。

最後是「挖礦機詐騙」，就是詐騙集團聲稱在台灣挖礦電費高，因此招攬網友投資東南亞礦場，等挖到虛擬幣後再分給股東。

被害人困境：境外犯案 證據不足＋首腦逮不到

當民眾發現自己被詐騙，通常錢很難拿得回來，在訴訟上也面臨不利的困境。吳志南律師指出，投資詐騙被害人首先會面臨「沒有任何證據」的困境。然而所有法律案件，都是依據證據還原事實，再由事實適用法律。「沒有證據，就不會贏。」

在投資詐騙裡，犯罪紀錄可能都在境外，錢也已經匯到國外的交易平台或交易所。即便是買賣傳銷幣，曾跟詐騙份子有實體碰面簽約，但對方簽的名字可能是假名和假資料，根本就找不到人。

其次是詐騙集團會聲稱，整場過程單純是個投資，即便是「騙局」也未必構成法律所定義的「詐欺」。

此外，詐騙案件的「首腦」通常很難逮到，因為機房都架設在國外，因此能被抓出來的通常是下線，例如車手、水房、業務人員等。這些人可能本身也沒多少錢，除非加害人的家屬，不願孩子年紀輕輕背負罪名，願意拿出自己的積蓄賠償被害人，否則一般詐騙被害人很難拿回被騙的金錢全額。

另一方面，部分被騙的被害者，可能為了投資而貸款，但詐騙案件從偵查到起訴，歷經一二三審，整個過程會拉很久。在這段期間內，被害者必須自己承擔銀行的貸款壓力，對年輕人來說負擔很重。

詐騙刑責：加重詐欺、非法吸金、洗錢罪

當檢調偵破詐騙案件，案件進入審理階段，詐騙集團將會面臨哪些刑責？

羅韋淵檢察官分析，虛擬貨幣犯罪可能構成的刑責，主要有三部分：加重詐欺罪、非法吸金和洗錢罪。

通常虛擬幣詐騙案件是組織化犯罪，涉及3人以上，且透過網路對公眾散布而詐欺，構成《刑法》第339-4條「加重詐欺罪」要件，最重處7年以下有期徒刑。

其次是，詐騙集團用虛擬貨幣和高回報，作為吸引大眾投資的名目，可能構成《銀行法》第125條「非法吸金罪」，處3年以上10年以下有期徒刑。若非法吸金超過1億，最重處7年以上有期徒刑。若犯罪行為該當《洗錢防制法》，最重處7年以下有期徒刑。

吳志南律師補充說，若是在傳銷幣詐騙的情形，有機會適用《多層次傳銷法》第29條「非法多層次傳銷罪」。此外，依據最新修法的《組織犯罪防制條例》，詐騙組織「發起人」也有機會適用該條，但不論是《多層次傳銷法》或《組織犯罪防制條例》，都是「比較小的罪」，若一行為觸犯數罪，在刑罰上就要「從重」處分。

詐騙案普遍判太輕 法官欠缺生活經驗？

儘管在法定刑上，詐騙份子有機會判處10年或7年以上有期徒刑，但在實務上，恐怕未必如此。

資深司法記者、《行動法庭》主持人蘇位榮觀察道，台灣在國際上被戲稱「詐騙王國」，詐騙手法層出不窮，不知是否跟我國司法審判制度，法官判太輕有關？例如過去曾有詐騙份子，寧願透過司法互助，引渡回台受審，也不願留在中國。因為中國對於詐騙犯的刑度，最重可達無期徒刑，甚至在部分特別法，詐騙犯會被判死刑。

羅韋淵檢察官回應，其實詐騙相關刑責的刑度，若跟其他罪相比，「刑度已經算很高」。雖然法律上定有最重刑度，但當法律適用到每一個個案，法官會依據個案「情節不同」，依據蒐集到的證據的強弱不同，影響法官的心證，最後判決結果是綜合各層面考量，而不會判到最高法定刑。

蘇位榮認為，法院必須好好檢討詐騙案件「判太輕」的問題。詐騙案件很多時候只判一年以下，許多車手只判4個月以下，「每個（詐騙犯）只要（在法庭上）哭一哭，就能解決問題。」法官很多時候「不敢重判」，社會各界囿於審判獨立原則，也未必多作討論，以致判決脫離社會生活。另外，法官若缺乏足夠的生活經驗，對「詐騙」較無感，判得太輕，司法信任度恐將受到質疑。

系列報導》

► 恐怖Line群！200多人Line群組 不到10%是活人

完整版影音》

熱門推薦》

► 【未審先判】嗜血報導帶來「輿論公審」 律師憂法院「防衛性判決」

► 【調包毒品1】航基站空間不足壓力大 毒品不只「代管」還要「代銷毀」

► 【調包毒品2】毒品被調包 法院卻不察 平冤協會：關鍵在法院程序形式化

► 【調包毒品3】書記官和調查官調包毒品 贓證物管理出了什麼問題？

► 【調包毒品4】監委走訪贓證物庫 驚見變咖啡色的十年「陳年老尿」

► 【借錢不還1】本票、借據怎麼寫才有效？討債律師傳授祕訣

► 【借錢不還2】法定利率新制上路 還債利息超過16%部分「無效」！

● 歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。