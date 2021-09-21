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社會 社會焦點 保障人權

獨／前法官吹哨實聯制辦案侵犯人權　警爆料「監聽票就他發的」

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）

▲圖為刑事局外觀（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

曾任台中地院法官、現為「洛誠法律事務所」律師的張淵森，今年6月以「吹哨者」身分、揭發刑事局利用通訊監察掌握犯嫌發送實聯制簡訊鎖定犯嫌行蹤，涉及侵害人民隱私權，張淵森多次透過投書媒體、受訪反映希望1922簡訊基於「疫調使用」本意莫遭檢警濫用。

但警界亦有吹哨者指出：當初刑事局偵辦台中詐欺機房案件，依法監聽犯嫌手機通聯、簡訊的爭議案件「通訊監察書」（俗稱監聽票）就是「吹哨者」法官張淵森所核發！該核發監察書上頭，也未註記禁止警方分析1922簡訊，警方質疑前法官一手核准監聽票讓警方監控犯嫌、另手投書爆料媒體指責警方濫權；根本就是大玩兩面手法，讓警界難以適從。

對此《東森新媒體ETtoday》記者20日透過臉書發訊向張淵森律師詢問、張淵森坦承部分內容，他說「警方聲請搜索票有用到1922簡訊部分我駁回」「1922簡訊是不是我發的監聽票，我當時沒有注意。就算是我發的（假設用語），我發的時候，應該也無法預見會出現1922簡訊的新制度」

▲曾任台中地院法官張淵森目前轉任律師、對檢警使用1922實聯制簡訊辦案提出質疑引發討論。（圖／翻攝張淵森律師臉書）

▲曾任台中地院法官張淵森目前轉任律師、對檢警使用1922實聯制簡訊辦案提出質疑引發討論。（圖／翻攝張淵森律師臉書）

律師張淵森強調：「且依監聽票合法取得，不代表可以合法使用。」但警界曾就此案例進行討論，爭論點在於時任法官張淵森經《通保法》相關規定，核發警方「監聽票」事後卻以此抨擊警方辦案侵害人員的爭議行為。

警界知情人士透露：通訊監察行動實務上，採「包裹式」取得受監控犯嫌門號通訊內容、通聯記錄、基地台位置、簡訊內容，警界質疑：若法官對該案通訊監察有疑慮，應可在監聽票上註記「不得以1922實聯制簡訊內容作為偵辦案件依據」，但曾任法官的張淵森認為，監聽票法官能否額外註記，限制監聽範圍仍有疑慮。

不過警界爭論重點，則是時任法官張淵森，當時把自己審核監聽的詐騙機房案件當作投書媒體資材「自己爆自己承辦案件的料」行為是否妥適？讓承辦單位頗有「背後遭放冷箭」惡感，指揮中心事後甚至據此行文警政署要求警方排除1922實聯制簡訊作為辦案依據，張淵森受訪也強調「警方取得1922的過程沒有違法。我也從來沒有說他們取得的過程違法」認為爆料未涉及個資、未違反偵查不公開作業規定。

律師張淵森受訪表示、為避免民眾實聯制簡訊遭監控，未來應請「電信公司在『簡訊內容』及『基地台』做遮掩，僅保留傳送簡訊時間及傳送至1922的紀錄，電信公司系統仍保留簡訊內容、基地台資訊，待日後法官特別准許時方可調閱。」才能有效避免實聯制遭濫用，警界則對此意見保留，認為技術上雖然可行，但調取通訊監察衍生的額外龐大費用、誰來誰來買單？

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