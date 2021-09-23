盜帥哥美女照誘投資　65人遭騙2千多萬！詐團9人送辦

記者李忠憲／台中報導

刑事警察局中部打擊犯罪中心23日宣布偵破一起美女投資詐騙集團！該集團透過交友網站，搭訕想認識美女的男子，聊天後誘使對方加入高獲利的投資網站，再依操作匯錢，初估受害至少65人，不法所得高達2千多萬。警方日前逮捕洪姓男子等7男2女，警詢後依詐欺等罪嫌送辦。

▲中打將假投資詐騙集團7男2女依法送辦。（圖／民眾提供）

▲▼詐騙集團開交友軟體假帳號，跟其他男子搭訕。（圖／民眾提供）

刑事警察局偵六大隊（第三隊）日前接獲被害人檢舉指出，他在交友網站上認識身分不詳的女子後，女子透過通訊軟體跟他聊天，後來就邀請他加入投資網站。他在網站上依其指示操作，卻因此遭騙30萬元。警方根據相關情資，報請嘉義地檢署檢察官侯德人指揮偵辦。

專案小組追查後發現，該集團不斷轉換網址及名稱，藉此逃避警方追查。另也利用網路社交軟體等，註冊假帳號，並使用俊男美女的盜圖，假裝自己是高階投資經理人。他們在透過平台認識搭訕被害人後，在聊天中以投資可獲高額獲利的訊息利誘，讓對方在投資網站上操作。接著再依指示，將錢以超商儲值代碼或ATM轉帳等方式匯款，最後才知道遭詐騙。

▲▼詐騙集團誘使民眾上投資網站，再請他匯款。（圖／民眾提供）

專案小組經初步清查，發現受該集團詐騙的民眾至少有65人，金額已高達2千多萬元。上月中見時機成熟，前往新北市新莊區等3處進行搜索拘提，現場逮獲機房汪姓幹部等7男2女共9人，並起出電腦主機，螢幕，手機，wifi分享器，監視器主機，人頭卡及教戰手冊等證物，警詢後依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

▲▼警方破門逮人，並查扣相關贓證物。（圖／民眾提供）

刑事局中打呼籲，美女、帥哥交友邀請的另一端可能就是詐騙集團，標榜「高投報」、「零風險」、「短期獲利」的投資可能都是假的，民眾切勿輕易相信。另外，警方持續查緝詐欺集團，再次呼籲國人如遇有假交友、假投資及假冒檢察官等疑似詐欺情事，請撥打165反詐騙諮詢專線或110求證，避免受騙。

【更多新聞】

►彰化少年海邊玩水被大浪捲走 陸海空搜尋至晚上仍未發現



►正妹體驗輕航機慘遭飛行教官摸胸 法院判他拘役45天再賠12.9萬

►獨／前女友來要債 渣男賴帳摸胸！警驗出DNA還強辯是噴到口水