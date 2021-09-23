趙少康酸蔡政府用台澎金馬申請CPTPP　「過去批國民黨矮化的氣焰呢」

▲中廣董事長趙少康。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣政府昨（22）日向CPTPP文件存放國紐西蘭遞件，以「台澎金馬個別關稅領域」名稱申請申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），對此，中廣董事長趙少康23日表示，民進黨一天到晚搞「台灣正名」，卻沿用國民黨時名稱，「過去痛批國民黨自我矮化的氣焰怎麼不見了？」

趙少康指出，蔡政府遞件時機的選擇明顯跟大陸有關，因為大陸中秋節前遞件，讓蔡政府不得不趕鴨子上架，趕緊送出申請案，避免中共先成為CPTPP會員國，導致台灣被拒於門外。

趙少康表示，CPTPP是高品質的自由貿易協定，對市場開放要求極高，蔡政府匆忙送件的舉動，凸顯「我們還沒有準備好」的困境，沒經過縝密評估下，對國內失業、經濟成長、產業及農業衝擊等影響都是未知數，「且為了換取日本開綠燈，我們很可能要被迫開放核食進口，蔡政府問過台灣人的意見嗎？」

趙少康指出，反核食公投在2018年過關，當時對日本核食進口投下反對票的人數高達779萬，雖然公投2年效期已過，卻不代表民意轉變，蔡政府如果想開放核食進口，還是應該開大門、走大路，再辦一次全國性公投，才能取得正當性，「不能再像開放萊豬進口時向美國低頭，這次又直接向日本輸誠。」

對於蔡政府用「台澎金馬個別關稅領域」名稱申請，趙少康表示，民進黨還是沿用國民黨時名稱申請加入CPTPP，但不是一天到晚搞「台灣正名」、力拚駐美代表處改名「台灣代表處」？正值日本擔任輪值主席，真有機會展現「愛台灣」的實力時，又放棄以台灣為名，「過去痛批國民黨自我矮化的氣焰怎麼不見了？」

趙少康表示，在匆促提出申請下，請蔡英文立刻召集經濟、財政、農業、兩岸、國安等跨部會會議，徹底評估加入CPTPP可能給台灣帶來的利益與衝擊，以及扶助受損害產業的具體辦法，並向國人充分說明，絕不可為了加入CPTPP，犧牲國人健康、農民生計。