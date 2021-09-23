「我國政府才能代表台灣人民申請加入CPTPP」　外交部：中國無權置喙

▲CPTPP。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

中國外交部23日對台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）表達反對，並稱世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。對此，外交部23日表示，我國政府代表台灣人民申請加入CPTPP，中國政府無權置喙，「更何況中國不但不是CPTPP的會員，其貿易體制也廣受國際社會質疑不符合CPTPP的高標準。」

針對大陸反對台灣申請加入CPTPP，外交部指出，台灣就是台灣，不是中華人民共和國的一部份，中華人民共和國沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民；只有台灣民選的政府，才能代表台灣2350萬人民參與國際組織及區域經貿機制。

外交部表示，我國政府代表台灣人民申請加入CPTPP，中國政府無權置喙，更何況中國不但不是CPTPP的會員，其貿易體制也廣受國際社會質疑不符合CPTPP的高標準。

外交部指出，中國政府只想在國際社會霸凌台灣的做法，就是兩岸敵意升高的元兇，中國政府應該深切自省，切勿再與台灣人民為敵。

外交部表示，中國共產黨領導人才在聯合國宣稱「我們過去沒有，今後也不會侵略、欺負他人，不會稱王稱霸。」，才沒過幾個小時，中國政府就在台灣申請CPTPP時公開打壓台灣，並且以大規模空中兵力威嚇台灣人民。這種說一套、做一套的行徑，也只有中國政府做得出來。對中國霸凌台灣的言行，外交部予以最嚴厲的譴責。