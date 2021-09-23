陸反對台灣加入CPTPP　陸委會：任何國家無權干涉！

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

大陸外交部23日對台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）表達反對，並稱世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。對此，陸委會晚間表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，「我們已經是WTO、APEC等國際經貿組織的成員，對外參與任何區域經濟合作及協議的談判，是既有的國際權利，任何國家、任何人都無權干涉、置喙。」

陸委會指出，中共當局長期以蠻橫手段在國際間操作「一個中國原則」的政治框架，試圖矮化台灣，阻擋台灣參與國際經濟組織或協議，只是凸顯以強凌弱，不顧國際組織既有的規則，不僅傷害台灣人民情感，無助兩岸關係正向發展，也不會得到國際民主自由國家的普遍支持。

陸委會提到，政府推動加入CPTPP，是要強化與區域國家經貿連結，提升台灣經濟活力和競爭力，「我方已於2021年9月22日正式申請加入CPTPP，蔡總統亦表示CPTPP有了台灣，不僅影響力更大，也能夠對高品質的全球自由貿易有更多貢獻。政府將積極推動與其他理念相近國家之經貿合作，提升台灣對外經濟的格局及多元性，並對外說明中共政治訴求不合國際經貿現實，以持續爭取國際支持。」

陸委會強調，北京當局應正視兩岸現實，妥慎做好加入區域經濟整合必要的法規與制度改革調整，提升公平經貿與互惠合作，更應揚棄敵意對抗思維，停止對台灣無理打壓及不理性的政治動作，才真正有助於亞太區域經濟的共榮發展。

▼CPTPP在智利首都聖地牙哥完成簽署儀式。（圖／路透社）

