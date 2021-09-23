「走向世界的重要一步」　蔡英文：CPTPP有了台灣影響力會更大

▲我國向紐西蘭遞件，正式申請加入CPTPP。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台灣政府昨（22日）向CPTPP文件存放國紐西蘭遞件，要求申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），總統蔡英文23日表示，這代表我國有充足的信心，要跨出走向世界的重要一步，「CPTPP有了台灣不僅影響力會更大，也能夠對高品質的全球自由貿易有更多貢獻。」

蔡英文指出，2020年CPTPP的11國占台灣貿易總額四分之一，雙邊投資額15.7%。其中日本、新加坡、馬來西亞、越南，更是台灣的前十大貿易夥伴。未來隨著成員國可能增加，貿易總額和雙邊投資比重也會提高，因此，加入CPTPP絕對有利於台灣的全球經貿布局。

蔡英文表示，CPTPP是高品質的自由貿易協定，成員多為先進經濟體，會探討包括電子商務、競爭政策、政府控制事業、勞工、環境、法規調和、透明化和反貪腐等許多超過WTO規範的議題。加入CPTPP，可以加速台灣跟國際接軌，布局先進經濟體。

為加入CPTPP，蔡英文指出，2016年起，我國陸續推動5+2產業創新計畫、新南向政策、六大核心戰略產業，調整了台灣的產業經濟體質。因應全球供應鏈轉型，也引導台商升級轉型、回台投資。

蔡英文表示，依據CPTPP的協議內容，我國已經陸續完成9項法律修訂，後續還有少數修法會持續推動。同時我們也依照加入程序，和各會員國進行磋商，表達台灣參與的意願，「無論是經濟面、社會面、法制面，我們都已經做好準備！此時此刻就是水到渠成的時候。」

蔡英文指出，台灣目前是全球25大經濟體，也是全球供應鏈中不可或缺的一員。這幾天，對於台灣今年經濟成長率的預估，亞洲開發銀行大幅上修到6.2%，「可見在這波全球疫情中，我們經濟表現的各項數據依然亮眼。」

對於加入CPTPP的原因，蔡英文表示，根據WTO-OECD建構的產業價值鏈分析，以台灣在全球價值鏈的參與，跟CPTPP的成員相較，可排上第2名，「CPTPP有了台灣，不僅影響力會更大，也能夠對高品質的全球自由貿易，有更多貢獻。」