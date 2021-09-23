五大醫院進駐校園　竹市國高中生即日起接種BNT疫苗

▲新竹市長林智堅今前往香山高中關心學生施打疫苗情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市校園BNT疫苗今開打，新竹市長林智堅今前往香山高中關心學生施打疫苗情形，他表示，市政府與台大、馬偕、國泰、國軍、南門五大醫院攜手，由專業醫療團隊進駐竹市29所國、私立中學(含少年之家) ，消防局每校派駐救護車，即日起至10月8日，預計16天內為3萬2701名學生接種疫苗，屆時全市疫苗覆蓋率將超過六成；他也提醒學生施打前睡足、吃飽、放輕鬆，施打後隨時關注自己的身體狀況。

林智堅今到訪香山高中，該校由國泰醫院醫護團隊進駐，現場設置配藥區，衛生局解說，因接種BNT疫苗，每次僅須抽取0.3CC，且須加入食鹽水稀釋，為避免在施打區匆忙，無法精準抽取疫苗，因此設置配藥區，讓護理師先專心配置疫苗，再分發至施打區。

林智堅表示，感謝台積電、鴻海永寧基金會、慈濟基金會購得BNT疫苗，更感謝新竹五大醫院台大、馬偕、國泰、國軍、南門進駐校園協助施打，竹市目前疫苗覆蓋率為53%，預計29所國、私立中學(含少年之家) ，共計3萬2701名學生接種後，全市疫苗覆蓋率將超過六成，提高群體免疫力。

林智堅提醒，學生接種疫苗前晚睡眠一定要充足；當天也要吃早餐；接種時放輕鬆、不要緊張；接種後多喝水，若有任何不適請盡速告知家人或老師。

衛生局表示，竹市校園BNT疫苗即日起開打，依據校方課程調整、五大醫院醫護人力，每天將有3至6所學校進行疫苗接種，每300名學生配備一組醫護，各校也有救護車進駐，平均每天約2千多名學生接種疫苗。

教育處表示，疫苗施打需仰賴家長「關心」、學校「細心」及院所「用心」，各校已調整課程型態，減少激烈運動課程。學生若有不舒服狀況可請「疫苗假」，以三天為限，不列入出缺席紀錄，家長如有照顧孩子需求，亦可申請防疫照顧假。

香山高中校長洪碧霜表示，校方自14日起就發放意願書，並有衛教宣導，讓家長、學生都獲得充分的疫苗資訊，若學生因身體不適無法參與本次到校接種，也可上疫苗平台線上預約。

三年級的林姓學生表示，接種BNT疫苗很幸運，外面很多人想預約BNT都還預約不到。她打疫苗前很緊張，真正打疫苗時才發現「也還好」。三年級的孫姓學生說，他提前為打疫苗做準備，今早特別吃B群，還準備維他命C，做好萬全準備。