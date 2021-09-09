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第七輪AZ疫苗加開23-28歲　竹市涵蓋率48.1%

▲新竹市長林智堅到疫苗站關心年輕人接種狀況。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅到疫苗站關心年輕人接種狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

第七輪AZ疫苗加開23歲至28歲民眾施打，今起至12日4天竹市共計萬1萬5214年輕人接種疫苗。新竹市長林智堅今到疫苗站關心年輕人接種狀況表示，截至昨晚全市疫苗涵蓋率48.1%，劑次人口比51.5%，都在全國平均值之上，第七輪AZ疫苗加開預約踴躍，開放1萬5214名額全滿，謝謝年輕人共築防護網。衛生局表示，尚未接種疫苗且年滿20歲以上民眾免預約，即日起可至本市5家醫療院所及24家診所預約高端疫苗第一劑接種。

林智堅今到疫苗站視察表示，雙北疫情稍有變化，CDC已經掌握中，不過，大家仍須做好個人防疫，打疫苗、戴口罩、常洗手，下周起，市府也將專案協助長輩施打第二劑疫苗，免預約、免排隊，拿到疫苗通知書再來打，三大貼心服務不變包含疫苗計程車、復康巴士、到宅施打服務。

9月23日起還有青少年BNT疫苗專案，市府昨起陸續針對約3.4萬名12歲至18歲國高中生發放意願書，請家長多加留意，針對有意願者已協調轄內四大醫院：台大醫院新竹分院、新竹馬偕紀念醫院、新竹國泰綜合醫院及國軍新竹地區醫院，23日起到校施打，增強校園整體防護力。

今日於施打站現場，27歲丘先生表示，比起打疫苗後的不舒服，更擔心COVID 19染疫後的後遺症，他不挑疫苗，可接種時就來施打。27歲古先生與同事蔡先生相約來打疫苗，他們說，「打了疫苗才能安心外出」，考量AZ疫苗量比較大才選擇接種。

另外，中秋連假將至，林智堅市長呼籲，新竹市禁止任何公共場所烤肉及相關活動，僅同住家人可居家烤肉，疫情警戒措施將視狀況滾動式調整，請民眾務必落實個人防疫。

衛生局提醒，中央流行疫情指揮中心近日開放，尚未接種新冠疫苗且年滿20歲的民眾11日前皆可免預約可到醫療院所接種第六期高端疫苗。新竹市總計5家醫療院所及24家診所預約接種高端疫苗第一劑接種，相關接種資訊及醫療院所預約方式可上新竹市衛生局網頁查詢。

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