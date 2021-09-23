大新竹唯一兒童專門醫院　「新竹市立兒醫」上樑

▲新竹市立馬偕兒童醫院今（23）日舉辦上樑典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

國內首座由地方政府以BOT方式支持籌建、大新竹唯一兒童專門醫院，新竹市立馬偕兒童醫院目前工程進度已建至第十層樓，今（23）日舉辦上樑典禮，由新竹市長林智堅與台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人蕭聰穎董事長、新竹馬偕紀念醫院翁順隆院長共同見證。林智堅表示，這是新竹家長期盼超過20年的重要建設，也是他競選市長時第一個承諾，他上任後積極推動新建工程，從沒有土地、經費，到現在進度超過40%，預計明（111）年4月兒童節完工，屆時將是送給大新竹的孩子最棒的大禮。

衛生局指出，新竹市立馬偕兒童醫院坐落新竹市建功二路22巷，市府以BOT方式與台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人合作，並投入30億元，有地下四層、地上十層空間，提供400床以上、32科兒童專屬醫療服務，還有24小時兒科醫師駐診急診，將結合產科打造一條龍婦幼醫療服務。

林智堅表示，新竹是兒童城市，大新竹18歲以下的孩子有20萬人，新竹市9萬、竹縣11萬，在大新竹100萬人口裡佔比近五分之一，兒童醫療環境卻沒有跟上。加上他自己身為三個孩子的爸爸，曾遇兒子生病，醫生說若再晚個幾小時到醫院，孩子就會休克，他很自責父母對醫療常識的不足會造成孩子危險，因此興建兒童醫院成為他擔任市長重要的使命。

林智堅也細數兒童醫院一路以來的發展，103年12月25日就職後，104年2月他帶著市府團隊到台北馬偕醫院拜訪楊育正院長，希望整合地區醫院資源，提供新竹市夜間兒童急診服務；105年10月，內政部審議通過，將機關用地變更兒童醫院用地，找到土地之後，105年11月他到議會報告，多數議員表達支持，但鄰近民眾對醫院興建有不同看法，歷經耐心溝通、化解疑慮；106年8月市府和馬偕醫院，在衛福部陳時中部長見證下，簽立BOT契約。

107年兒童節前夕，土地完成點交；108年10月通過環評及都市設計審議；109年3月2日，在蔡英文總統見證下，兒童醫院正式動工。林智堅市長感動地說，當時他和新竹馬偕翁順隆院長、三星營造股份張登金董事長彼此期許勉勵，希望明（111）年兒童節，新竹市立馬偕兒童醫院落成，送給全國、尤其大新竹地區孩子完善的醫療服務。

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人蕭聰穎董事長表示，兒童是國家未來的主人翁，新竹市立馬偕兒童醫院更為全台第一座獨立兒童醫院，感謝林智堅市長與市府團隊關心兒童，將新竹市打造為兒童幸福城市，也特別感謝三星營造，讓工程如期如質，期待明年兒童節落成，為孩子提供完善的醫療服務。

新竹馬偕紀念醫院翁順隆院長表示，新竹市立馬偕兒童醫院將以兒童為中心結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供一條龍婦幼醫療服務，編制43位兒童主治醫師，17位婦產科醫師，是一般兒產科的三倍規模，第一階段提供25科醫療服務，第二階段提供32科，可提供總病床400床以上服務，還有兒科專科醫師24小時駐診急診服務，提供全方位兒童醫療服務。