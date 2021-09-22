竹市70歲以上長輩第二劑莫德納　9／30起連三天開打

▲新竹市長林智堅關心長輩接種疫苗情形(資料照)。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

指揮中心昨（21）日宣布，本（9）月28日將配送莫德納疫苗，由各縣市政府為70歲以上長輩施打第二劑。新竹市長林智堅指出，指揮中心本次公布施打第二劑對象7月16日以前接種首劑的70歲以上長輩、60歲以上原住民，市府已完成造冊，共1萬3591人，規劃於9月30日、10月1日、10月2日三天於疫苗施打站接種，下周起將發放通知書。

林智堅指出，長輩專屬的三大貼心服務仍不變包含接送、到宅等，有需求者可先電話預約服務（行動不便長輩可撥打03-5624119預約復康巴士；長期臥床長輩致電03-5352615申請到宅施打）。

另外，各疫苗站皆鋪設平坦木棧道，全區皆為「無障礙環境」，並有助行器、輪椅可供借用，全面降低長輩不便，輕鬆接種疫苗。

林智堅指出，林智堅市長指出，目前新竹市疫苗涵蓋率已53%，明天起開始進國高中29所（含少年之家）校園，為有意願的3萬2701名12至18歲學生接種BNT疫苗，將在10月8日前完成施打，屆時疫苗涵蓋率將達全市人口6成。

衛生局提醒，長輩前往接種第二劑莫德納疫苗前，請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」、「健保卡」、「身分證」，並先完成疫苗接種同意書，已加快接種效率。若長輩「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失，請返回第一劑接種的醫療院所（疫苗站可現場補發）補發，再完成第二劑接種。