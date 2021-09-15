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竹市近1.5萬長輩　第2劑AZ連3天開打

▲新竹市長林智堅日前視察長輩施打疫苗（資料照）。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅日前視察長輩施打疫苗（資料照）。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府提前為全市1萬4848名75歲以上長輩造冊第二劑AZ疫苗，安排今(15)日起9月15、16、17日三天施打。今開打首日，8座疫苗施打站全開為5004名長輩服務，接送、到宅等三大貼心服務不變。新竹市長林智堅表示，目前竹市疫苗涵蓋率已達52%，另12至18歲國高中生同意施打BNT疫苗比率高達95%，預計下周四（23日）起竹市四大醫院醫護團隊將到校為學生施打。

林智堅表示，今（15日）起至周五（17日），三天將為造冊長輩施打第二劑AZ疫苗。他強調，三大貼心服務不變，「疫苗計程車、復康巴士、到宅服務」將持續進行、降低長輩不便，有相關問題可詢問竹市疫苗專線03-5355137，服務時間為每天早上9點到下午5點。

新竹市衛生局表示，中央開放第八輪AZ疫苗施打，竹市共有1萬4548人預約施打疫苗，則將於9月18、22、23日施打，竹市疫苗施打站與醫院都將開放為民眾服務。

衛生局表示，本次長輩第二劑「三大貼心服務不變」，提供免費接送、到府施打，路途較遙遠長輩可撥打55688，預約疫苗計程車；行動不便長輩可撥打03-5624119預約復康巴士；長期臥床長輩致電03-5352615，申請到宅施打服務。

另，關於12-18歲國高中生施打BNT疫苗，竹市完成3萬4204人造冊，經學校統計家長同意書回覆結果，有意願施打者3萬2531人，不同意者1673人，同意接種比率達95%。

教育處表示，此次以「進校接種」為原則，23日起從高中、國中依序到校施打，市府並已協調台大醫院新竹分院、新竹馬偕紀念醫院、新竹國泰綜合醫院及國軍新竹地區醫院四院醫護團隊，到校為學生服務。

新竹市政府教育處指出，各校將安排適當空間與充裕的時段，完成醫生評估、護士施打、15分鐘休息觀察三步驟，並為確保學生之身體狀況，施打後，已請各校務必給予學生完整的休息觀察時間，且持續關注學生身體狀況，校園施打疫苗時，將有本市消防局協助調派救護車於校園現場待命，市府用心，家長放心。

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