竹市發BNT意願書　國高中生3.4萬人造冊！23日到校施打

▲竹市已完成長輩第二劑AZ疫苗造冊，將於9月15、16、17日施打。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

針對中央開放75歲以上長輩打AZ第二劑，新竹市長林智堅今表示，竹市府已提早為全市1萬4888名75歲以上長輩造冊，下周9月15、16、17日正式開打，本周六(11日)起陸續發放通知書，請長輩耐心等候；此外有關青少年打BNT，也完成12歲至18歲國高中生3萬4028人造冊，各校今天起陸續發放意願書，將於9月23日到校施打。

有關長輩施打第二劑疫苗，中央流行疫情指揮中心已公布第八輪疫苗開放AZ第二劑接種，包含75歲以上長者、洗腎患者及機構對象。林智堅表示，竹市已完成長輩第二劑AZ疫苗造冊，將於9月15、16、17日施打，本周六起陸續透過民政系統發放通知書，請長輩憑通知書到指定施打站施打，他強調，長輩三大貼心服務不變，「疫苗計程車、復康巴士、到宅服務」將持續進行、降低長輩不便，有相關問題可詢問竹市疫苗專線03-5355137，服務時間為每天早上9點到下午5點。

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此外，教育部宣布青少年施打BNT疫苗事項，林智堅表示，竹市已初步完成12歲至18歲國高中生3萬4028人造冊，今天起各校將陸續發放意願書。此次以「校園接種」為原則，預計23日起從高中、國中依序到校施打，市府已協調台大醫院新竹分院、新竹馬偕紀念醫院、新竹國泰綜合醫院及國軍新竹地區醫院四院，到校為學生服務。

林智堅說明，竹市也貼心針對陸續將滿18歲的高三在學生進行放寬，有意願者也可在校施打。另外，滿12歲的小六生、自學生，無學籍者，可至中央預約平台預約，將安排至醫療院所施打；教育處將要求學校向學生加強宣導，疫苗施打為自由選擇、身體不適可請三天疫苗假、疫苗施打後應安排靜態課程。

衛生局表示，本次長輩打第二劑「三大貼心服務不變」，提供免費接送、到府施打，路途較遙遠長輩可撥打55688，預約疫苗計程車；行動不便長輩可撥打03-5624119預約復康巴士；長期臥床長輩致電03-5352615，申請到宅施打服務。

林智堅強調，防疫工作仍不能鬆懈，竹市持續強化COVID-19第二級疫情警戒措施，包含縮減集會活動上限室內50人、室外100人；加強賣場與超市人流管制；醫院及長照機構將停止開放探病及探視，陪病及陪伴者限一人，嚴守社區防線。

因應中秋連假將至，林智堅也宣布，新竹市禁止任何公共場所烤肉及相關活動，僅同住家人可居家烤肉，疫情警戒措施將視狀況滾動式調整，請民眾務必落實個人防疫。