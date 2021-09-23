恐怖暈針畫面曝！女高中生打BNT　四肢無力癱軟暈眩被拖進保健室

▲南投國高中學生BNT今開打，五育高中出現女學生暈針情形。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣國高中生BNT疫苗施打作業，今天首先自8所國、高中校園展開；南投市私立五育高中傳出一名女學生接種後，出現四肢無力癱軟、頭暈目眩的暈針症狀，被師長同學攙扶到保健室休息，所幸沒有大礙，縣府表示，其他學校學生施打情形則大致順利。

據南投縣政府統計，全縣國中、高中職和五專總計學生人數2萬3451人，願意接種BNT人數為2萬2017人，意願接種率高達93.89%；其中意願在校園接種者總計2萬1496人，占97.63%，意願持單至醫療院所接種者總計521人，占2.37%。

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據了解，該名疑似暈針的五育高中女學生今早打完疫苗後，先是自行回到座位上休息，怎料突然暈頭轉向、四肢無力癱倒，對旁人的呼喚沒有反應；2名同學見狀立即將她抱起、合力攙扶至保健室，許多師長和到場視察的縣府官員也都前往關心。

好在女學生在進入保健室前即恢復意識，已無頭暈無力症狀，躺在床上休息時也能與旁人應答；她表示今天有吃早餐，不過以往就不時有打針後暈倒的經驗，隨即返回教室上課。

校方表示，這名女同學目前血壓等身體狀況都正常，不過仍會密切注意，有任何不適將讓同學回家休息；縣府表示，自今日起進行校園接種，預計10月10日前可完成校園集中接種作業。



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