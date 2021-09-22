她敷好市多面膜「瞬間變佛祖」　老公笑不停！網求買：法力無邊欸

▲原PO自嘲根本佛祖下凡！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

想要水潤肌，敷面膜卻鬧出糗事！一名人妻討拍，日前在好市多買一款金箔面膜，結果打開來敷在臉上，老公卻在一旁笑翻，而原PO也尷尬自嘲，「有夠像佛祖」，真心建議大家如果買這一款面膜，千萬要自己躲在房間敷就好。照片曝光後，瞬間引來5千多名網友笑翻，「看起來法力無邊耶！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》笑稱，日前去好市多買了一款韓國面膜，返家後靈機一動拆開敷臉，殊不知自己一秒化身佛祖。原PO哭笑不得直呼，本以為是面膜添加金箔，「結果整片超金，貼在臉上有夠像佛祖，我老公看到我一直笑不停！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看著枕邊人笑到美叮美噹，原PO爆笑勸世，「因為敷的過程實在喜感太重，很適合避開另一半，關在房間自己狂敷偷偷變美就好！」

照片曝光後，引發5千多人朝聖，紛紛歪樓回應「最新的18銅人，行氣散...散...散」、「萬聖節可以考慮這個」、「看起來法力無邊耶」、「下次買來敷老公，然後笑爆他」、「我自己敷的時候也一直笑」、「自己的臉自己超渡」、「標準黃臉婆？」「敷上這面膜，老公敬畏妳三分」、「看妳貼文，突然就想買了」。

▼網友也笑到崩潰！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

