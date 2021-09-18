老實哥逛好市多「都趁機偷瞄」　眾人反應超一致：我也常被看

▲好市多販售的產品很多元。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販賣的商品相當多元，許多民眾都非常喜歡去逛逛。就有一名網友發文表示，他每次逛好市多時，都會偷偷觀察別人買什麼東西，大家會嗎？貼文曝光後，意外掀起熱烈討論，想不到竟有不少人都會這麼做。

這名網友在臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」上貼文，提到他每次去逛好市多，都會偷偷觀察其他客人購物車內放了什麼東西，他好幾次都因而發現一些好物，或是先前沒注意到的優惠，有誰也會這樣？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許多網友逛好市多時，都會偷偷注意別人的購物車。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出，網友們紛紛留言回應，「我會看別人退貨什麼」、「我會看別人買什麼吃的」、「每個人都會互看啊，我也常看別人的，別人也常看我家的」、「我也都會看，然後跟著別人買」、「停好車下手扶梯開始，就會偷偷看採買完要去停車場的購物車」、「很多人買的也要跟風一下」、「偷看一下有沒有想買、可買、該買而忘了拿的」。

不過，也有些人覺得這樣的行為讓人不太舒服，「我會偷瞄，但很不喜歡別人直接到我的推車旁直接盯著裡面的東西看，比出口的檢查人員還仔細」、「超厭惡一雙毫不掩飾的眼睛直往我推車猛看，好似被監視偷窺的感覺超不舒服」、「我不會刻意去觀察別人買什麼！因為我很討厭別人仔細端詳我的購物車」。