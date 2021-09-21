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全家族「靠他1張會員卡」逛好市多買整車 ！　網羨炸揭1好處：超賺

▲▼內湖好市多,好市多,COSTCO（圖／記者董美琪攝）

▲好市多賣的商品老少皆宜。（圖／記者董美琪攝）

記者施怡妏／綜合報導

好市多（Costco）產品相當多樣化，買得到許多外國品牌的好物，不過沒有會員卡的民眾，進不了賣場，因此會委託親朋好友代買，一名男網友表示，親戚都沒有好市多的會員卡，常常會被拜託幫忙採買，每次購物都大包小包，有時候一台車還裝不下，但家人很享受幫忙代購，可以聯繫家族之間的感情。

男網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，全家族只有他們家有辦卡，因此都由他們家負責採買親戚朋友所委託的商品，「真的是叔叔、嬸嬸、奶奶、伯伯都只靠這一張卡，就只差街坊鄰居沒跟上」，每次都會大包小包，有時候一台購物車還裝不下，原PO笑稱「根本像過年大爆買」。

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原PO表示，親戚看到彼此買了什麼就會想+1，推車重量瞬間往上加，「完全是甲厚道相報，好貨通通囤起來的概念」。不過，原PO的爸媽卻樂在其中，還會把商品一一送到親戚家，「他們說這樣很有家族聯絡感情的感覺」，也很好奇大家會不會幫忙代購。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO每次逛好市多，整台車都會擺買商品。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，網友們留言，「那你應該辦黑卡，拿2%的回饋金」、「只要親戚托買取貨時願意自動付錢就好」、「不要久了就變成應該的就好」、「刷卡賺回饋金，何樂而不為」、「辦黑卡賺回饋剛剛好，每次逛好市多都很開心」、「團購才能快點累積多利金抵年費啊」。

不少網友也羨慕原PO一家人的好感情，「你和你媽真是個好人，還送到府，你們親戚的感情一定很好」、「我每次如果有要開車回宜蘭老家前，都會昭告家族的成員有沒有要買好市多的商品，順道幫忙買再送回宜蘭」、「幫忙買，刷卡可以累積點數，還可以連絡感情，又可以買東西，何樂而不為啊」。

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