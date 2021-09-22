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載女友武嶺看日出　誤信導航下場慘！警民合力救援好窩心

▲遊客開車誤信導航而受困仁愛山區，員警村民共同救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲遊客開車誤信導航而受困仁愛山區，員警村民共同救援（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

苗栗賴姓男子趁中秋連假尾聲，開車載女性友人赴南投仁愛山區，打算去武嶺看日出，未料路況不熟又誤信導航，開上了深山產業道路，反被泥沼所困；警方獲報後派員前往，並商請部落居民出動四輪驅動車輛前來救援，好不容易讓賴男車輛脫困，2人直呼雖看不成日出，卻看到當地警民帶來的溫暖。

仁愛警分局指出，21日清晨5時20分許獲賴姓男子（28歲）通報，指他將車輛開往廬山溫泉附近屯原山區的產業道路，受困泥沼之中而進退兩難，不得已打110向警方請求協助。

▲遊客開車誤信導航而受困山區，員警村民共同救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲遊客開車誤信導航而受困山區，員警村民共同救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

由於案發地點在平靜派出所及廬山派出所交界，勤務指揮中心調派平靜所長張建豐及廬山所警員梁玓瑋共同前往處理；2警到達後發現案發現場路面溼滑且屬狹小坡路，即便電請拖吊車進往也無法進行作業，因此改聯絡當地精英部落的黃姓及沈姓居民，駕駛四輪驅動車輛前來幫忙拖車，最後終於將車輛脫離泥沼、順利脫困。

賴男及其女姓友人向警方表示，原想駕駛自小客車從廬山溫泉前往武嶺看日出，因路況不熟且誤信導航才會受困山區狹路，此行雖未能看到武嶺的日出，卻充分的感受到仁愛員警帶來的溫暖。

▲遊客開車誤信導航而受困山區，員警村民共同救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

仁愛分局長莊順智呼籲用路人，開車使用GPS導航路線僅供參考用，一旦發現路越走越窄、直往偏僻山區行駛，應儘快折返原路到大馬路詢問附近居民，或報請警方協助指引方向；若在山間迷路，可把電桿號碼或將附近其他明顯底標特徵告知警方，方便救援。
 

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