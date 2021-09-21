台大仁醫中秋夜接電話　PO文求「國五北上讓道」：胎兒有心臟病

▲施景中求國五北上讓道。（圖／翻攝臉書／Jin-Chung Shih）



記者柯振中／綜合報導

中秋連假最後一天，不少人開車北上，準備迎接22日的工作。對此，仁醫施景中在臉書上分享一起案例，有名患有先天性心臟病的胎兒，母親提早陣痛起來，決定要從花蓮送往台北，希望用路人若聽見救護車鳴笛北上，能夠讓道。

施景中在臉書分享，他21日晚間與母親吃飯時，突然接到電話，是花蓮門諾醫院的廖基元主任致電，有名患有先天性心臟病的胎兒，母親提早發生陣痛，不知該如何是好。

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施景中感慨，廖主任年逾70，仍舊固守花東第一線，守護需要幫忙的母親、小孩，就連中秋節仍不例外。經過商量、討論，廖主任聯繫上救護車，將孕婦從花蓮直送台北，交由身在台北的施景中接手，「等等如果您還在國五，聽到有救護車鳴笛北上的，請讓一讓。」施景中同時祈禱，希望能替廖主任添福、添壽，也希望孕婦、小孩能夠平安、順利抵達台北。

網友們看完施景中的貼文，也在下方留言打氣，「祝福媽媽與小孩一切平安～謝謝你們的守護～中秋節快樂」、「祝福媽媽寶寶都平安健康（祈禱）醫師辛苦了」、「祝福一切順利圓滿，媽媽寶貝都能平安健康」、「祝福順利平安，廖醫生真的是很棒的醫生！」

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