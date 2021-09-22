中秋連假收心！「上工前先快篩？」醫給答案　這類人要密切注意

▲許多人藉中秋連假出遊放鬆。（圖／記者陳崑福攝）

記者張乃文／台北報導

自5月社區疫情爆發後，近期的疫情趨向平穩，中間雖有幼兒園Delta事件讓大家一度感到緊繃，但目前仍處可控制狀態，而中秋連假也讓不少人藉機出遊放鬆，或回家探望家人。不過，有些地方人滿為患，許多人擔心恐有下一波疫情，對此醫師也分析，觀察期大約到10/4，假設這中間沒有新的感染者出現，下一次的雙十連假就可以較為安心。

中秋連假出遊者眾，也有人回到家鄉探望好久沒見到的家人，但許多人仍相當謹慎，深怕自己一不小心就染疫，想迅速確認的方法就是使用快篩。但中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，其實還不到那個程度，基本上就是先注意自己有沒有呼吸道症狀，至少觀察7到10天，若真的很擔心，要進行快篩也不是不行。

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「但絕對不是馬上」黃高彬提醒，病毒都有潛伏期，太早也篩不出來，因此以9/21作為假期最後一天來算，最快在下週一或二（9/27、28）進行即可。

另外，因為有些人返鄉時，與家中長輩進行互動，黃高彬也說，一週內要好好觀察阿公、阿嬤的身體情況，且若發現自己有症狀時，一定要盡快讓他們先行快篩最為保險。

▲醫師強調，口罩一定要戴得確實，也不要隨意拿下來。（圖／記者姜國輝攝）

不過，中秋連假的出遊是否就能因此安心，直到下次連假來臨前？黃高彬則說，一樣還是有觀察期，到10/4的這段時間有無新感染者出現，假如都沒有，「其實10/10的假期還是可以很放心。」但醫師不厭其煩的提醒大家，出遊時真的要注意自身防範，像是戴口罩不要只是「掛在耳朵上」就好，鼻樑壓條一定要壓實，臉比較小的人耳掛也最好打個結。

還有「別接觸陌生人」黃高彬說，這指的是，若自己周圍附近有陌生人時，就不要把口罩拿下來吃喝東西，你以為喝個水幾秒鐘沒什麼，但這些小地方就是特別要留意的，且不只是戶外，就算是公共場所、家庭空間，最好避免有任何把口罩拿下來的舉動。