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告別中秋別傷心　雙十連假10／9登場！國道措施搶先看

▲▼國道五號雪山隧道。（圖／記者張克銘攝）

▲國慶連假將於10月上旬登場，屆時國道五號仍有相關高乘載措施。（圖／記者張克銘攝）

今（9/21）為中秋連續假期最後一天，明起不少民眾將回到工作崗位。下個連續假期「國慶連假」將於10月9日至10月11日登場，交通部高速公路局也於今晚先公佈國慶連假交通疏導措施，屆時每到連假易壅塞的國5仍有高乘載管制，10月9日、10日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制；10月10日及11日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

交通部高公局表示，國內疫情警戒近期已降為二級，近期國道交通量已逐漸恢復，高公局研判國慶連假以旅遊旅次為主，假期前兩日以南向車流為主，假期後兩日以北向車流為主。

一、收費措施：
單一費率：110年10月9日至11日。
路段差別費率：110年10月9日至11日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
暫停收費：110年10月9日至11日，每日0至5時，國道全線暫停收費。

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二、入口高乘載管制：
110年10月9日及10日，每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。
110年10月10日及11日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：
110年10月9日：0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。
110年10月10日：0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；0至24時，封閉國1埔鹽系統雙向入口及國3西濱北向入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口。
110年10月11日：0至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：
視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。
視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

高公局表示，連續假期間國道交通量為平日之1.5倍至2倍，發生壅塞在所難免。用路人若要開車出門，務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，並妥善規劃行程確認行車路線。

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