動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

▲動滋券2.0。（圖／動滋券官網）

記者邱晟軒／綜合報導

行政院振興五倍券今（22日）上午9點起開放綁定，除了500元好食券採前400萬名數位綁定直免抽籤外，其餘7款加碼券也將進行為期4周抽籤，每人每周都有一次中籤機會，最多可抽中4張。不過就有鄉民在勾選加碼券後才發現，動滋券2.0無法購買1類物品，崩潰直呼「已經勾選了，為什麼不早說」。

2020年體育署首度發放動滋券後，有許多民眾都拿去添購運動用品，而根據動滋券2.0官網使用範圍說明顯示，今年的動滋券2.0僅能使用於「運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事等」，意指若有購買運動商品需求的民眾，將無法透過動滋券購買。

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▲動滋券2.0今年不能使用在運動用品購買上。（圖／動滋券官網）

體育署綜合計畫組組長劉姿君日前指出，「今年上半年體育署幫助相關產業紓困，下半年動滋券的部分，希望民眾可以用在運動協會舉辦的活動、比賽和參與運動上，尤其三級警戒期間，運動場館無法營業，希望大家能多多消費。」

消息曝光後，立刻引起許多網友紛紛傻眼直呼，「要發還要限制用法，買球衣球鞋臭了嗎？」、「不能買運動用品是哪招？」、「限制一堆還不如發現金」、「現在還在限制人數，又說只能看運動」、「哭啊我已經選了！為什麼不早說」、「勾了才發現！」、「還好昨天有注意，真的變超爛」、「運動用品不屬運動類，真的腦殘」、「不能買運動運品那還有屁用？」

▼動滋券2.0使用說明。（圖／動滋券官網）