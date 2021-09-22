唐鳳跳舞宣傳五倍券挨批浪費錢　陳亭妃緩頰：我覺得很可愛

▲唐鳳親自拍攝影音宣傳五倍券數位綁定。（圖／翻攝經濟部影音）



記者林銘翰／台北報導

行政院振興五倍券22日開放數位綁定，政務委員唐鳳更親自上陣，推出「迷因」教學影片，卻遭在野黨質疑認為預算沒有花在刀口上。對此，民進黨立委陳亭妃表示，自己看過這段影片，她覺得很可愛，「不知道在野黨是不是什麼都要批評」。

振興五倍券22日上午9時開始數位綁定，8大加碼券也開放同步登記，將於10月8日正式領用，經濟部前一天也在臉書推出影片，找來唐鳳化身「唐鳳獸」，教大家怎麼綁定、如何選擇及抽各種加碼好康，不過遭質疑錢沒花在刀口上。

陳亭妃受訪時表示，「我看過這段影片，我覺得很可愛」，影片很直接地教導所有民眾，怎麼到網路上訂購五倍券，從第一個步驟到最後一個步驟，影片都呈現的非常清楚，「不知道在野黨是不是什麼都要批評」。

陳亭妃說，可能大家會覺得程序很複雜，所以用影片是最快的方式，大家可以比照著做，甚至可以一次一次不斷地了解，透過影片重複觀看，這樣的做法最快速，要不然還要用圖卡一個一個比對，「用影片是最直接的，所以我們認為這是最貼心的一段影片」。

不過，台灣民眾黨團幹事長蔡壁如批評，行政院為宣傳五倍券政策編列1.2億元文宣預算，花納稅人、老百姓的錢做廣告，「（行政院長）蘇貞昌不要忘記了，政府應該照顧所有老百姓，而不是自己來做大內宣。」

國民黨團總召費鴻泰則直言，「我也看不懂唐鳳的廣告到底在幹嘛？」不知道其他媒體記者感受是什麼，大家可以透過街訪了解有多少民眾看懂這支廣告，以及投入的預算是否可以達到振興的效果。