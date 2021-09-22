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憂高雄券「2消費行為」反排除小店家　他提議採電腦抽籤發放

▲▼高雄券。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄券。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

行政院推出的振興五倍券今（22）日早上9點開放數位綁定，高雄市政府加碼的「高雄開就賺」高雄券也同步上路開放綁定。不過，高雄市議員郭建盟認為，當消費者選擇數位五倍券，為搶高雄券的有限名額，勢必刷卡、快速大筆消費，最大受益者會是大賣場、百貨公司，建議非綁定數位高雄券，應採市民電腦抽籤發放照顧小店家。

郭建盟今天談到高雄券，他認為當消費者選定數位五倍券，會自然出現2項消費行為，一是必須刷卡，一是必須快速大筆消費以便盡速搶到高雄券有限名額，最大受益者是大賣場及百貨公司。

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▲世界球后戴姿穎中秋趕拍高雄券廣告。（圖／高雄市政府提供）

▲世界球后戴姿穎代言高雄券。（圖／高雄市政府提供）

高雄券原發放美意，應是幫助受疫情傷害最重的小店家能夠因五倍券而受惠，但是這2項消費行為反而會讓既無刷卡機、且單筆消費低的小店家被排除在外。郭建盟說，經發局今天上午又開會，有意廢除2500元餐飲消費限制，這下子，對小店家更是雪上加霜，百貨、大賣場再添大利多。

▲▼高雄市議員郭建盟。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員郭建盟。（圖／記者賴文萱翻攝）

為促使5倍券能確實援助受疫情衝擊最大的小店家，郭建盟提解套方式，建議除計畫匡列綁定9萬筆數位高雄券外，其他非數位紙本，與5倍券消費金額脱勾，採高雄市民電腦抽籤方式發放，拉長消費時間，不會變相鼓勵限時刷卡大筆消費，讓小店家吃得到5倍券與高雄券。

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