　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

百貨五倍券加碼最新懶人包　新光三越最高5千換8千

▲百貨五倍券。（圖／業者提供）

▲5間百貨賣場搶先宣布五倍券回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

消費市場低迷了數月，終於迎來五倍券商機，百貨賣場近期進入周年慶熱季，也紛紛推出5倍券加碼促銷，加上原來的滿千送百、點數加贈等周慶促銷，強調折扣最大化，新光三越推消費5,000元送3,000元抵用券；微風、統一時代百貨跟昇恆昌都祭出5,000元換7,000元優惠，環球購物中心則推出消費滿千元就能享額外回饋。

振興消費的五倍券9／22開放登記，今年納入網購業者，加上5月中起的三級警戒，讓整整兩個月的業績受到影響，百貨業者也表示，將祭出近年最優惠促銷搶客，首波包括微風、統一時代百貨、昇恆昌、台北101購物中心與三井Outlet均公開優惠，之後新光三越、環球購物中心也加入，讓民眾加碼賺一波。

微風廣場
微風廣場旗下6店包括本館、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站使用5,000元振興5倍券，可參加7倍返還活動，用紙本或數位五倍券，可換取微風積點禮遇會員點數60000點，等同6,000元購物金，同時即可兌換加值超過1,000元的「五倍券來店禮」，等於用5,000元得到7,000元。

統一時代百貨、高雄夢時代
針對五倍券推出三方案，包括5000元紙本五倍券一次全數換購該百貨抵用券，可換得500元抵用券11張＋100元抵用券5張＋100元滿千抵百券10張；3000元紙本五倍券換購500元商品抵用券6張＋100元抵用券5張＋100元滿千抵百券5張；1000元紙本五倍券500元抵用券2張＋100元抵用券1張＋100元滿千抵百券1張。

台北101購物中心
台北101推出的五倍券優惠，10／8至明年4／30期間全館單筆滿5,000就送500元抵用券，若使用紙本券消費餐飲、美食街、伴手禮，點數10倍贈。另線上平台Stage 101消費除享有五倍券優惠單筆滿5,000送500元價值購物金點數外，12月底前再加碼100元抵用券，等於買5,000送600元。

三井Outlet（林口、台中港）
10／8起至10月底止，透過紙本或數位五倍券單筆消費滿2,000元，並至服務台出示APP會員與消費憑據，可兌換250元加碼抵用券，包含100元抵用券2張、50元美食街抵用券1張，回饋率約12.5%。（林口店限量3,000份，台中港店限量2,500份，每位APP會員限領一次）

昇恆昌
配合政府發行五倍券，10／12起推出「放大你的鈔能力」優惠活動，主打5,000元升級到7,000元購物優惠，只要使用五倍券消費5,000元，就可獲得最多2,000元的回饋項目。

新光三越
消費者持實體或數位五倍券，全館單筆消費滿3,000元，送2,000元指定商品抵用金；持實體五倍券全館消費單筆滿5,000元，送500元抵用金、持數位五倍券綁定特定銀行，全館單筆消費滿5,000元送1,000元抵用金。

環球購物中心
10／7至10／31使用紙本振興券或是刷GMpay單日單筆滿1,000元，即加贈iMall點數30倍，消費滿5,000元，回饋5%刷卡金。
 

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
動物園猩猩突口交爽到狂抖！　父母尷尬急抱小孩逃走
快訊／台中6天3起打AZ猝死　40歲壯男工作中倒地亡
快訊／最新確診足跡公布　曾去家樂福、捷運3站
終於要換iPhone 13！　網見「12年前老學長」跪了
限時2天！　翰林茶館「珍奶買1送1」
鴻海旗下富佳生技1員工確診　郭辦：是快篩研發人員
偷吃一口巧克力　2歲女童「橫紋肌溶解」險死
超兇小隻馬露屁股蛋搭公車！　上衣「棋盤格變形」網暈了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】時尚聊姐「曾之喬」新技能解鎖！攜手「SUAN果茶氣泡飲」推出全新時尚包裝

燕麥終於找到黃金搭檔！兩款食物混雙的神級美味你吃過了嗎

電商開賣iPhone 13僅3分鐘業績破億元　Pro Max大批現貨全數完售

百貨五倍券加碼最新懶人包　新光三越最高5千換8千

住進台南古城旁飯店　點點手作陶球拍出藝術感空間

中午前全售完！好市多悄賣iPhone 13價格更俗　還享90天免費退貨

【廣編】嬰童精品Nuna 2021 Riveted尊爵銅系列　輕奢上市

【廣編】席夢思週年慶　買床再送進口Simmons輕奢寢具四件組

哈孝遠接台啤球隊總經理　為打理門面、狠甩12kg

豬肉滿福堡、蛋撻買1送1！「4大速食店」月底小確幸限時開吃

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

女直播途中稱讚自家加菲貓可愛　下秒撕破窗簾拆台...還秀不屑臉

28歲老闆創業賣雞排月入20萬！ 最愛客人點米血、甜不辣獲利6倍

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

西班牙老峰火山爆發！岩漿噴湧　滾燙熔岩「吞噬泳池」百棟民宅毀

【廣編】時尚聊姐「曾之喬」新技能解鎖！攜手「SUAN果茶氣泡飲」推出全新時尚包裝

燕麥終於找到黃金搭檔！兩款食物混雙的神級美味你吃過了嗎

電商開賣iPhone 13僅3分鐘業績破億元　Pro Max大批現貨全數完售

百貨五倍券加碼最新懶人包　新光三越最高5千換8千

住進台南古城旁飯店　點點手作陶球拍出藝術感空間

中午前全售完！好市多悄賣iPhone 13價格更俗　還享90天免費退貨

【廣編】嬰童精品Nuna 2021 Riveted尊爵銅系列　輕奢上市

【廣編】席夢思週年慶　買床再送進口Simmons輕奢寢具四件組

哈孝遠接台啤球隊總經理　為打理門面、狠甩12kg

豬肉滿福堡、蛋撻買1送1！「4大速食店」月底小確幸限時開吃

「幫四叉貓私驗抗體」挨罰5萬！禾馨回應了

插旗桃園！總裁牛肉麵環球A19店9／30試營運　以店中店新型態亮相

「紙本五倍券」明開放登記！超商、官網、郵局預訂領券步驟一次看

受夠被詐騙電話轟炸！她拉群組全加進去：你們可以相互學習了

萌汪拉11年小被被入住「極簡大豪宅」　媽見牠睡翻笑：不忍心丟了

屋內有「這格局」超NG！　網一面倒哀號：住1年就崩潰

恆大給大家上了一課！　謝金河分析3條路：重點是把誰拖下水

湖人主帥曝下季「防守關鍵人物」　給詹皇愛將守對手王牌

連千毅分析「雞翅1支40」貴嗎？　聲援金剛小嫻：又沒拿刀拿槍逼你買

吳景欽／營養午餐案判決差好多　法官又濫用自由心證？

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

消費熱門新聞

4大超商預訂紙本五倍券流程、優惠懶人包

哈孝遠接台啤球隊總經理　打理門面狠甩12kg

好市多悄賣iPhone 13中午前全售完！

優惠碼先收下！速食店連7天免費送堡

「4大速食店」月底小確幸限時開吃！

全聯加碼五倍券放大15倍！儲值抽萬元

iPhone 13明開賣　電商優惠疊加回饋逾3萬元

五倍券新光三越推5千換8千

3大量販超市加碼　專攻紙本五倍券優惠

超狂「戰斧炸雞66折」限時回歸！

快來挑戰！最新「花生醬披薩」開吃了

麥當勞振興超佛！早餐買1送1優惠詳看

Google驚見好市多假官網詐騙！業者回應

萬聖節限定咖啡豆　讓咖啡控暴動

更多熱門

相關新聞

五倍券數位加碼登記破4500萬人次　好食券剩74萬份快來搶

五倍券數位加碼登記破4500萬人次　好食券剩74萬份快來搶

振興五倍券預約登記今（24）日進入第三天，依據經濟部即時統計，截至下午3時為止，八大部會加碼券總登記人次突破4500萬大關，目前已有超過325萬人綁定數位，免抽籤就能拿的好食券剩74萬餘份，下班快來衝一波。

大樂透「百萬獎」90組待送出！4星座快買　巨蟹座必吃白蘿蔔

大樂透「百萬獎」90組待送出！4星座快買　巨蟹座必吃白蘿蔔

iPhone現省5千！五倍券這樣最賺

iPhone現省5千！五倍券這樣最賺

數位綁定搶爆！網揭1關鍵：紙本五倍券更讚

數位綁定搶爆！網揭1關鍵：紙本五倍券更讚

懷孕2個月！初戀男友突分手「會給妳五倍券」

懷孕2個月！初戀男友突分手「會給妳五倍券」

關鍵字：

五倍券振興加碼微風統一時代三井昇恆昌

讀者迴響

熱門新聞

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

震撼！葛仲珊深夜「宣布退出演藝圈」

「曾把對方刺身上」百萬YouTube情侶分手　刪光5年互整影片

麥當勞桌上堆滿餐　外送員一看拒接罵翻

4大超商預訂紙本五倍券流程、優惠懶人包

林俊傑提告網紅求償118萬！他囂張回應氣炸全網

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

母象巨腿踩爆沼澤鱷魚！驚人甩屍畫面曝

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

iPhone 13粉色實機照曝　網驚：怎麼那麼淡

連千毅要500次才問到「真人娜美妻」電話！

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

《魷魚遊戲》名片上電話是真的　苦主：24小時響不停

排9天搶iPhone 13頭香！睡門口被警察趕　亞太頭香姊直升1TB大容量

更多

最夯影音

更多
深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍
笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面