BNT開打！專家喊「這類學生先接種」防暈針　吃不下飯可喝它代替

▲BNT開打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許若茵／採訪報導

今起5縣市學生搶先開打BNT疫苗，12~18歲學生也將陸續在校園集中接種，有醫師建議，可以先找幾位勇敢的同學接種，預防其他學生過於緊張造成暈針，醫師也提醒，學生接種前要有充足睡眠、不要發燒，若吃不下飯可喝運動飲料代替，打針後也應密切觀察身體狀況。

今（22日）新北市、台北市、桃園市、台南市、苗栗縣等5縣市高中生開打BNT，接續12~17歲學生都將在校園接種，不過打BNT可能產生副作用心肌炎、心包膜炎，讓不少家長都相當憂心；而在校園集中接種，也可能會出現青少年集體暈針。

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中華民國基層醫療協會理事長林應然提醒，學生打針前一晚不應熬夜，要確認身體健康不要有發燒，並且要記得吃早餐，如果學生吃不下，可以喝一點運動飲料代替，補充電解質、水分，避免血壓降低。

▲學生打針前應多喝水、有充足睡眠。（圖／北市府提供）

至於該如何避免暈針，林應然建議，「可以找勇敢的人」，先找不怕打針的同學接種，減少其他學生對於打針的恐懼，預防發生暈針。

接種疫苗後，可能出現頭痛、打針部位痠痛、發冷等症狀，林應然表示，學生打完針後，應先觀察是否發生過敏性休克等問題，之後也不要熬夜、生活不規律，並要多喝水。

針對家長最擔心的心肌炎與心包膜炎，林應然指出，心肌炎發生率在12~15歲男性最高，打第二劑機率時更高，因此接種幾天到幾周內，學生若有心臟亂跳、心悸、胸痛、呼吸困難、感覺虛弱、四肢無力難以活動，就要盡速就醫治療。