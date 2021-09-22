快訊／王力宏自主健康管理期聚餐　北市認定違規：開罰1萬元

▲徐若瑄、陳建州、范瑋琪、王力宏。（圖／翻攝自臉書／徐若瑄 Vivian Hsu）

記者袁茵／台北報導

藝人王力宏近日從美國隔離返台，隔離期滿後卻未注意還有7天自主健康管理，隨即和好友徐若瑄、陳建州、范瑋琪夫妻、音樂人陳子鴻聚餐，被網友痛批是「防疫破口」，並被台北市政府認定違規。台北市衛生局22日公布裁罰金額，依照《傳染病防治法》第58條、第69條裁處新台幣1萬元罰鍰。

徐若瑄日前宴請剛返台並結束隔離的王力宏吃飯並PO文，但是結束14天居家檢疫之後，還有7天的自主健康管理；依照指揮中心公布規範，聚餐或聚會為交流場合，難以落實全程佩戴口罩，亦難以避免近距離交談，具有傳染風險，故自主健康管理期間禁止聚餐或聚會。

針對王力宏在自主健康管理期間，到藝人徐若瑄家出席聚會，疑似違反防疫指引的規範，北市副市長黃珊珊日前表示，自主健康管理期間禁止與他人從事近距離或群聚活動，如聚餐、聚會、公眾集會等，這案子看起來的確在自主管理期間參加朋友的聚餐、聚會，「就這部分是違反自主健康管理規定，會依照台北市政府訂定的相關裁罰基準作裁處」。

針對開罰金額，台北市衛生局22日表示，依照《傳染病防治法》第58條、第69條裁處新台幣1萬元罰鍰。