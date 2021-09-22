陸新增本土確診16例　福建12天累計418人確診

▲黑龍江哈爾濱出現本土確診疫情。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（22）日公布，9月21日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例41例。其中，本土病例16例（福建、黑龍江），境外輸入25例（雲南、上海、福建、廣東及四川），無新增死亡病例。新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（上海）。

▲廈門進行第三輪全員核酸檢測。（圖／CFP）

本土確診疫情方面，福建新增13例中，廈門出現11人，疫情爆發點莆田市則有2人確診。福建本輪疫情自9月10日起，本土確診人數累計418人，均在住院觀察治療中，還未出現死亡個案。此外，黑龍江哈爾濱也爆出本土確診疫情，目前已有3人確診，其中2人是自菲律賓入境解除隔離後20日才因密切接觸另名確診者，經複查驗出陽性確診。

面對廈門疫情仍持續蔓延，大陸國務院副總理孫春蘭及國家疾病預防控制局副局長孫陽親自坐鎮廈門指揮防疫部署。孫陽表示，面對本輪疫情要做到封控、篩查及隔離等全方位管控，「這次福建、廈門疫情突如其來，疫情勢頭很猛，這一次面臨的病毒，是一個非常危險的對手，傳染性高，潛伏期短。」

至於廈門疫情的風暴中心同安區和及新民鎮仍呈現防控膠著狀態。據了解，同安區的疫情形勢仍不樂觀，截至20日24時，同安區共確診164例，佔全市確診病例近90%；同安區20日新增的35例確診病例中，有27例是從全員核酸檢測中篩查發現。而新民鎮作為高風險地區，已累計報告138個確診病例，佔全市總病例數的3／4。